Un Chinois fait sensation avec un sous-marin maison

Pékin, Chine | AFP | jeudi 16/07/2025 - Va-t-il se faire recruter par la marine? Un Chinois de 60 ans a construit seul un petit sous-marin pouvant accueillir deux personnes, plonger à huit mètres de profondeur et rester sous l'eau pendant 30 minutes.



Habitant d'un village de la province de l'Anhui (est de la Chine), Zhang Shengwu a récemment mis à l'eau son submersible de cinq tonnes dans une rivière proche de chez lui, a indiqué jeudi la télévision étatique CCTV.



Des images diffusées par la chaîne montrent M. Zhang pilotant l'engin, long de sept mètres et baptisé "Grand Poisson Noir", d'abord en surface depuis la trappe du navire, puis sous l'eau avec le sas refermé.



Cet ancien charpentier, qui a également travaillé dans le transport maritime, s'est lancé dans ce projet improbable en 2014, inspiré par des images de construction de sous-marins vues à la télévision.



"J'avais passé des années au bord de l'eau. J'ai vu des bateaux en fer, des bateaux en bois. Mais jamais un navire capable de plonger sous l'eau", raconte-t-il, cité par CCTV.



"Alors je me suis dit: si d'autres peuvent le faire, alors pourquoi pas moi."



Malgré les réticences de son épouse, qui jugeait l'idée "coûteuse, risquée et inutile", Zhang Shengwu a d'abord investi 5.000 yuans (600 euros) pour acheter des plaques d'acier, un moteur et d'autres matériaux.



Une première version de son sous-marin, lancée en 2016, s'est révélée peu étanche.



"J'avais peur qu'il prenne l'eau, mais je voulais aussi aller plus profond", se souvient-il.



Après avoir dépensé 40.000 yuans supplémentaires (4.800 euros) dans une nouvelle structure, coulé deux tonnes de béton dans la coque et installé deux ballasts, son nouveau "Grand Poisson Noir" était enfin prêt.



Contrairement aux sous-marins à propulsion nucléaire de l'armée chinoise, capables de rester des mois sous l'eau, celui de M. Zhang fonctionne avec une batterie et un moteur électrique, et doit refaire surface toutes les demi-heures.



Le sexagénaire ne compte pas s'arrêter là: il prévoit déjà de construire un modèle encore plus grand.



Il n'est pas le premier inventeur chinois à se lancer dans la construction artisanale de sous-marins.



En 2015, un villageois du Shaanxi (nord de la Chine) avait contracté une dette de 200.000 yuans (24.000 euros) pour fabriquer un submersible long de 9,2 mètres.



En 2009, un employé d'un bar karaoké de Pékin avait navigué dans un bassin de retenue d'eau de la ville à bord de son propre sous-marin.