Un 2ème groupe d'éco-sentinelles formé par la Fape

"J'avais besoin d'agir"



Laureline compte parmi les 17 volontaires engagés dans cette deuxième formation d'éco-sentinelles. Elle explique : "L'environnement, le tri des déchets, le recyclage sont des problématiques qui me touchent. Au quotidien, je fais déjà beaucoup mais j'avais besoin d'air. Parce que c'est bien d'en parler autour de soi, de partager des articles sur le sujet mais cela ne me suffisait plus. Au début, le programme me semblait un peu flou. Ce qui m'a décidé c'est la possibilité d'affiner un projet personnel et d'être ensuite soutenu par la structure organisatrice de cette formation. Des projets, j'en ai mille. Le premier que je veux mettre sur pied est à la fois social, solidaire et environnemental. Il s'agirait de former des familles en difficultés à la fabrication de produits d'entretien et des cosmétiques fait maison. Il y aurait moins de déchets, cela encourage l'autonomie des personnes, c'est bon pour les gens et pour la planète car on réduit les déchets et les ingrédients de base ne sont pas toxiques."