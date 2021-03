Un 2e recueil de textes du Heiva est disponible

Avec ce recueil nous leur rendons hommage d’une certaine manière. Les auteurs sont les artistes de l’ombre

Sans les recueils, nous n’y aurions jamais accès.

C’est un patrimoine précieux à valoriser

il me semble opportun de parler de lui en tant que héros alors qu’il s’agit d’une divinité. Dans l’ensemble polynésien, Tāne est un atua de premier ordre, situé le plus haut dans les couches célestes

Aux Vanuatu, il est encore en train de pêcher les îles sur la montagne et, s’il ne le fait plus, ces îles vont couler et retourner dans les profondeurs originelles.

empêché l’anarchie dans le monde des hommes en organisant leur quotidien

Il s’agit ainsi de contribuer à la transmission des savoirs, et de permettre aux enseignants en reo ’élargir le champ des textes en langues vernaculaires à leur disposition et les thématiques abordées en cours. Ainsi, le jeune public pourra également se nourrir de toute la richesse de notre culture et de nos traditions

TAHITI, le 15 mars 2021 -Le projet est porté par la Maison de la culture. Il est mené sous l’égide du ministère de la Culture. Il a consisté à rassembler en un recueil des textes écrits pour le Heiva et consacrés aux héros polynésiens.Aujourd’hui, il se concrétise par la publication d’un recueil, coloré et illustré, intitulé Héros mythiques et légendaires présentés aux Heiva i Tahiti, 2012-2019.Au fil des ans, plusieurs héros ont inspiré les groupes de danse et de chant. Parmi eux se trouvent : Tāne, Maui, Rātā, Tāfa’i, Hiro, Pa’i et Tāhiri Vahine.Dans le recueil, ils ont vécu sous la plume de plusieurs auteurs (Vaihere Cadousteau-Pohue, Jean-Marie Biret, Maruia Pohemai, Tonyo Toomaru, Josiane Teamotuaitau, Mirose Paia, Poema Rochette, Caroline Teuira et Goenda Reea).", constate Vaiana Giraud, responsable production et communication à la Maison de la culture.Ils ne sont pas sous le feu des projecteurs, leurs œuvres intègrent le dossier du concours dédié au jury et restent confidentielles. "" Pourtant, ils sont essentiels, ils sont à la base des spectacles. "."Le recueil est entièrement bilingue. Les textes originaux ont été rassemblés et soumis à une relecture orthographique. En plus, un panel d’auteurs interviewés par Mere Teato, apporte un éclairage sur la place et le rôle des héros dans la culture et la société.Hiriata Millaud, Lovaina Rochette, Frédéric Torrente, Libor Prokop et Mirose Paia s’expriment dans leur spécialité respective.Hiriata Millaud est de formation ethnolinguistique, principalement en langues avec une spécialisation en éthologie, Lovaina Rochette est formatrice et enseignante en langue polynésienne, Frédéric Torrente est anthropologue, Libor Prokop un danseur, musicien, enseignant et Mirose Paia, docteure et maître de conférences, travaillant principalement sur les langues et la littérature polynésienne.Par exemple, à propos de Tāne, "", précise Frédéric Torrente.À propos de Maui, il rappelle qu’il n’est pas unique à la Polynésie. "" Maui est un demi-dieu qui a "", rappelle Libor Prokop.En parallèle, les auteurs se sont prêtés pour la plupart à l’enregistrement de leurs textes. Ces enregistrements sont accessibles gratuitement sur le site du Heiva. Ils permettent de joindre le son à la lecture, dans une démarche didactique et de valorisation du reo tahiti.Sept-cent exemplaires du recueil de Héros mythiques et légendaires présentés au Heiva i Tahiti – 2012-2019 vont être distribués dans le milieu enseignant grâce au partenariat instauré entre les ministères de la Culture et de l’Education, le reste sera en vente à la Maison de la culture.", selon les porteurs de ce projet.