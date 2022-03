Ukraine: le prix du baril de brut de WTI américain s'envole de plus de 10%

Londres, Royaume-Uni | AFP | mardi 01/03/2022 - Le prix du baril de pétrole de WTI américain s'est embrasé mardi jusqu'à plus de 10%, et celui de Brent, la référence européenne de l'or noir, à plus de 9%, propulsés par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou, de plus en plus nombreuses et sévères.



Les deux références de l'or noir ont ainsi atteint mardi de nouveaux sommets plus vus depuis 2014, à 106,29 dollars le baril pour le West Texas Intermediate (WTI), et à 107,44 dollars pour le Brent.

le Mardi 1 Mars 2022 à 07:02 | Lu 34 fois