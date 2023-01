Ukraine : la Russie dit avoir pris Soledar, Kiev dément

Siversk, Ukraine | AFP | vendredi 13/01/2023 - La Russie a affirmé vendredi avoir pris le contrôle de Soledar à l'issue d'une bataille acharnée, une annonce immédiatement démentie par Kiev selon qui de "violents combats" étaient toujours en cours dans cette petite ville de l'est de l'Ukraine.



"A été achevée le 12 janvier dans la soirée la libération de la ville de Soledar, qui a une grande importance pour la poursuite des opérations offensives" dans la région de Donetsk, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.



"De violents combats se déroulent toujours à Soledar", a répliqué à la télévision ukrainienne le porte-parole du commandement Est de l'armée ukrainienne, Serguiï Tcherevaty.



Selon lui, "les forces armées ukrainiennes maintiennent la situation (à Soledar) sous contrôle dans des conditions difficiles" face "aux meilleures unités (du groupe russe de mercenaires) Wagner et d'autres forces spéciales" russes.



M. Tcherevaty a accusé Moscou de "diffuser un +bruit informationnel+" faux autour de la conquête de cette ville pour "semer la méfiance parmi les Ukrainiens envers (leur) armée".



"De petites retraites ou manoeuvres ne signifient pas qu'il faille les percevoir comme une grande défaite", a-t-il lancé.



"Phase difficile"



Plus tôt dans la matinée, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, avait reconnu "une offensive (russe) de forte intensité".



"C'est une phase difficile de la guerre", avait-elle souligné.



Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), un organisme basé aux Etats-Unis, la capture de Soledar, une petite ville d'environ 10.000 habitants avant la guerre, "est peu susceptible de présager un encerclement imminent de Bakhmout", cible principale de l'armée russe, située à 15 kilomètres au sud-ouest de Soledar.



Elle "ne permettra pas aux forces russes d'exercer un contrôle sur les importantes lignes de communication terrestres ukrainiennes vers Bakhmout", notait-il dans son bulletin quotidien.



Les combats dans et autour de Soledar font rage depuis plusieurs mois, mais leur intensité a fortement augmenté ces derniers jours.



Mercredi, le chef de Wagner, Evguéni Prigojine, avait déjà revendiqué la prise de Soledar avec ses hommes, avant d'être contredit non seulement par Kiev, mais aussi par le ministère russe de la Défense avec lequel il entretient des relations de rivalité.



Dans son bulletin quotidien, l'ISW avait indiqué penser que "les forces russes ont (en réalité) probablement capturé Soledar le 11 janvier", soit mercredi.



Pour appuyer ses propos, l'ISW évoquait notamment "des photos géolocalisées publiées les 11 et 12 janvier" qui "indiquent que les forces russes contrôlent probablement la plupart sinon la totalité de Soledar et ont probablement poussé les forces ukrainiennes hors de la périphérie ouest de la localité".



Jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis de fournir "tout le nécessaire" à son armée pour résister aux assauts russes à Soledar et à Bakhmout.



A Siversk, à 25 km au nord de Soledar, les bruits de l'artillerie résonnaient vendredi. Dans les rues recouvertes d'une fine couche de neige, seuls quelques habitants et des militaires déambulaient, par un vent glacial.



"Nous avons peur mais où pouvons-nous aller ?", interroge Oleksandre Sirenko, 55 ans, occupé à récupérer des morceaux de bois issus des cadres de fenêtres soufflées pour les utiliser comme bois de chauffage.



"On espère seulement que (l'armée ukrainienne) ne reculera pas", dit-il à l'AFP.



Une frappe russe a par ailleurs tué deux femmes, âgées de 59 et 64 ans, près de Koupiansk, dans la région de Kharkiv (nord-est), a annoncé le gouverneur régional, Oleg Synegoubov.



Besoin d'armes



Pour faire face à l'armada russe, Kiev a de nouveau appelé ses alliés occidentaux à lui fournir plus d'armes et d'équipements militaires performants.



"Pour gagner cette guerre, nous avons besoin de plus d'équipements militaires, d'équipements lourds", a exhorté sur Telegram Andriï Iermak, le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, alors que l'Ukraine réclame inlassablement des chars lourds ainsi que des missiles de longue portée.



L'Ukraine a estimé vendredi être devenue "de facto" membre de l'Otan.



"C'est vrai. C'est un fait", a déclaré à la BBC le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov. "Je suis sûr que dans un avenir proche, nous deviendrons membre de l'Otan, de jure", a-t-il poursuivi, en écho à la demande formelle de Kiev à ce sujet.



L'Alliance a annoncé vendredi le déploiement d'avions de surveillance Awacs en Roumanie à partir de mardi pour soutenir sa présence renforcée dans la région et "surveiller l'activité militaire russe".



Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir à 20H00 GMT pour discuter de la situation en Ukraine, près de 11 mois après le début de l'invasion russe.