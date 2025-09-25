

Ukraine: l'ONU dénonce une frappe russe "inacceptable" contre l'un de ses convois

Kiev, Ukraine | AFP | mardi 14/10/2025 - L'ONU a condamné mardi l'attaque de l'un de ses convois transportant de l'aide humanitaire dans la région ukrainienne de Kherson (sud), dénonçant une frappe "inacceptable" de l'armée russe, qui, selon les autorités locales n'a miraculeusement pas fait de victimes.



"De telles attaques sont totalement inacceptables. Les travailleurs humanitaires sont protégés par le droit humanitaire international et ne devraient jamais être attaqués", a déclaré dans un communiqué Matthias Schmale, coordinateur de l'aide humanitaire de l'ONU pour l'Ukraine.



L'attaque contre un convoi de quatre camions a eu lieu dans la commune de Bilozerka, située à quelques kilomètres du fleuve Dniepr, qui marque la ligne de front dans ce secteur.



Les troupes russes occupent la partie de la région de Kherson située à l'est du Dniepr et des échanges de tirs meurtriers entre les deux camps ont lieu quasi-quotidiennement des deux côtés du fleuve.



Selon le gouverneur ukrainien de la région, Oleksandr Prokoudine, l'armée russe a attaqué délibérément avec des drones et l'artillerie un convoi dont les camions étaient pourtant identifiables avec des sigles des Nations unies.



Une photo diffusée par M. Prokoudine sur Telegram montre un camion accidenté, siglé WFP (World Food Programme, une agence de l'ONU), d'où s'échappe une épaisse fumée noire, en bordure d'un champ.



"C'est un miracle que personne n'ait été blessé", a commenté le gouverneur, soulignant que parmi les quatre véhicules, l'un a été détruit par le feu et un autre sérieusement endommagé.



"Plusieurs tonnes" d'aide humanitaire étaient destinées aux civils ukrainiens, a-t-il aussi souligné, accusant la Russie de "terrorisme".



Le convoi transportait notamment un lot de 800 paquets individuels "contenant des articles essentiels pour les personnes âgées, les femmes et les filles", a expliqué Jacqueline Mahon, une responsable du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA en anglais) jointe par l'AFP.



"La région compte une très forte proportion de personnes âgées, dont beaucoup ne peuvent pas se déplacer en raison des drones et des bombardements et dépendent de l’aide humanitaire pour survivre", a assuré cette responsable, représentante de cette agence onusienne en Ukraine.



"Les pannes de courant fréquentes et les dégâts sur les systèmes d’électricité, de chauffage et d’eau aggravent encore leur vulnérabilité", a-t-elle poursuivi.



Sur X, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga a dénoncé "une nouvelle violation brutale du droit international" par la Russie, preuve du "mépris total" de Moscou pour les vies des civils et ses obligations internationale

le Mardi 14 Octobre 2025 à 04:24 | Lu 250 fois





