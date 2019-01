Ugo en demi-finale de l'Eurovision, compte sur le soutien polynésien

PAPEETE, le 14 janvier 2019 - L'auteur-compositeur Ugo qui s'est fait remarquer en signant un contrat de 3 ans avec un major français continue de faire parler de lui. Il est arrivé en demi-finale des sélections pour participer à l'Eurovision. Vous pouvez l'aider en votant samedi 19 janvier.



En 2018, c'est le duo Madame Monsieur qui a porté les couleurs de la France à la 63e édition de l'Eurovision. En mai 2019 à Tel Aviv, cela pourrait être Ugo, l'auteur-compositeur qui qui a démarré à Tahiti. Il est en avec sa chanson Ce qui me blesse.



Il s'est fait remarquer, d'abord en Polynésie où il a grandi, puis en France. Léo Marais se rappelle : " il avait terminé deuxième du Guitare Club 2015 dans le cadre du Tahiti Festival Guitare. Pour ce festival j'avais fait venir le producteur Vincent Carpentier qui l'avait repéré ".



Un "parcours incroyable"



Peu de temps après Ugo a signé un contrat de 3 ans minimum chez Warner. " Son parcours est incroyable ", assure Léo Marais. " Ça faisait dix ans qu'on attendait ça, qu'un Polynésien se distingue comme ça. Il fait les premières parties de grands artistes nationaux et internationaux et il prépare un album important. Le milieu parle de lui. "



Ugo est un artiste complet, il est auteur-compositeur. " Il a le sens du rythme ", affirme Léo Marais. " En France, il est très bien entouré, il n'a pas signé à la Warner pour un coup musical mais pour une carrière! "



Il est aujourd'hui aux portes de l'Eurovision. " Un concours qui va lui apporter encore plus de notoriété s'il a la chance d'y représenter la France ."



Pour la deuxième année consécutive une émission diffusée sur France 2 offre aux téléspectateurs la possibilité de désigner le représentant française au Concours Eurovision de la chanson.



Samedi 12 janvier une première demi-finale a eu lieu. Neuf artistes ont dévoilé au grand public la chanson qu'ils souhaiteraient présenter lors de l'événement international. Quatre ont été sélectionnés par un jury international.



À vos téléphones samedi



La seconde demi-finale aura lieu samedi 19 janvier. Ugo fait partie des candidats. Les téléspectateurs pourront voter à cette occasion. Après la prestation des artistes, un laps de temps sera réservé pour que les fans puissent s'exprimer (appel ou SMS). Les numéros à composer sont annoncés en direct. Le total des votes des téléspectateurs compte pour moitié avec celui des jurés internationaux.