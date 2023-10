Ua Pou reçoit le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie

Ua Pou, le 5 octobre 2023 - Le colonel Grégoire Demezon, à la tête de la gendarmerie pour la Polynésie française depuis le 1er août, s’est rendu à Ua Pou, aux Marquises, où il a rencontré quelques élus venus lui poser des questions et exprimer les doléances de la population.



Le colonel Grégoire Demezon, commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française depuis le 1er août dernier, s’est rendu à Ua Pou, aux Marquises, pour y rencontrer les élus et les effectifs en poste à la brigade de l’île, mais également présenter les grandes lignes d’action prévues pour la Polynésie française dans les années à venir. Ces dernières concernent quatre pôles “classiques” de pouvoir d’action de la gendarmerie : la prévention pour la sécurité routière, les violences intrafamiliales, la lutte contre les stupéfiants et les atteintes à l ’ environnement. Les trois derniers pôles concernant plus particulièrement Ua Pou.

Question d'effectifs Lors de son entrevue avec le colonel Demezon, le maire de Ua Pou Joseph Kaiha a exprimé le souhait de voir augmenter l’effectif de la brigade de l’île aux Cailloux fleuris. Ce qui de fait, suite à la visite récente du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, est déjà prévu pour l’ensemble du territoire avec une hausse significative des effectifs de la réserve opérationnelle de la Polynésie qui passera d’une centaine de réservistes au double. La création de deux nouvelles brigades est également prévue. Une brigade à Moorea en 2024 et une autre spécialisée dans les violences intrafamiliales (la Polynésie française accuse une hausse de 20% de ces cas de violences en 2023) qui sera basée à Papeete mais qui se projettera sur l’ensemble de l’archipel.



Le colonel Demezon a également mentionné la préparation des brigades pour les Jeux olympiques avec un dispositif important mis en place sur la Presqu’île de Tahiti pour encadrer cette manifestation sportive hors normes. Enfin, concernant plus particulièrement les Marquises, les brigades des îles voisines viendront renforcer celle de Nuku Hiva où aura lieu le Festival des arts des îles Marquises du 16 au 20 décembre prochain.

Campagne de prévention contre l'ice L’une des préoccupations des parents de l’île concerne notamment la lutte contre les stupéfiants et l’ice en particulier. Un fléau dont l’archipel des Marquises est, selon le colonel Demezon, est encore relativement préservé. Cependant, il reste important aux yeux des parents d’élèves de 3e, qui se rendront à Tahiti l’année prochaine pour y poursuivre leurs études, d’être sensibilisés aux risques que comporte la consommation de stupéfiants. Dans cette optique, une demande de campagne de prévention contre l’ice pour les enfants du collège de Hakahau a été formulée par l’association des parents d’élèves. Cela concernerait une cinquantaine d’adolescents par an.

Une gendarme formée pour enquêter sur les atteintes à l’environnement Enfin, dans le cadre du volet environnemental des missions de la gendarmerie, la cadette de la brigade de Ua Pou, arrivée en août, suivra une formation d’une semaine à Faa’a pour pouvoir enquêter sur les atteintes à l’environnement, qu’il s’agisse des pollutions, des déchets ou encore de la protection des espèces protégées. Six enquêteurs basés à Tahiti et spécialisés dans les atteintes à l’environnement se déplaceront également sur tout le territoire en renfort aux brigades fixes.



Un élu a par ailleurs exprimé auprès du colonel Demezon ses questionnements concernant la biosécurité et le respect de la biodiversité car Ua Pou souffre depuis plusieurs années d’invasions d’espèces ravageuses comme les Bulbuls à ventre rouge, les moucherons de terreau, les mouches de fruits, les scarabées voraces… Autant de pestes qui peuvent avoir une incidence directe sur la santé humaine, en plus de détruire les récoltes.



La visite du commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française à Ua Pou s’est terminée par un tour des vallées de l’ouest de l’île : Hakahetau, Haakuti et Hakamaii, suivi d’une visite au centre artisanal de Hakahau.

Rédigé par Eve Delahaut le Jeudi 5 Octobre 2023 à 18:45