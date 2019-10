Ua Pou : Oscar Temaru dénonce les déserts médicaux dans les îles

Papeete, le 9 octobre 2019 – Les réactions politiques s’enchaînent après le décès du nourrisson Hoane Kohumoetini durant son évasan dimanche aux Marquises. Le leader indépendantiste, Oscar Temaru, a tenu une conférence de presse mercredi matin pour dénoncer les déserts médicaux dans les îles et accuser la France d’empêcher la venue de médecins cubains en bloquant leurs visas.



Pas un jour ne passe depuis dimanche sans réactions, notamment politiques, au décès du nourrisson de trois mois, Hoane Kohumoetini, dimanche lors de son évasan entre Ua Pou et Tahiti. Mercredi matin, le leader du Tavini, Oscar Temaru, a organisé une conférence de presse pour dénoncer le problème des déserts médicaux dans les îles, responsables selon lui du retard de diagnostic ayant participé au drame. « On ne décède pas d’un problème pulmonaire en 24 heures. Ce gosse là aurait dû être évasané il y a un mois », a commenté le président du parti indépendantiste qui affirme « ne jeter l’opprobre sur qui que ce soit ».



Pourtant, Oscar Temaru estime tout de même qu’il y a des « responsables » de cette situation : « l’Etat et le Pays ». Rappelant son projet de faire venir des médecins cubains en Polynésie française pour pallier ce problème du manque de médecins dans les îles et atolls éloignés, le leader du Tavini explique que le Pays se heurte toujours au problème de la délivrance des « visas » pour ces travailleurs étrangers. Transition toute trouvée pour revenir à l’idéologie portée par le parti bleu ciel. « Nous sommes compétents en matière de santé, mais c’est l’Etat qui décide pour les visas ». Un problème de visas qui, selon Oscar Temaru, touche également le secteur du tourisme et bloque le marché chinois sur la destination Polynésie.



Interrogé, Oscar Temaru s’est défendu de faire de la « récupération politique » en affirmant que les questions d’organisation du secteur médical relevaient de toutes façons de « politique au sens noble du terme ».



Antoine Samoyeau