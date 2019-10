Ua Pou : « Le Pays assumera sa part de responsabilité »

Papeete, le 8 octobre 2019 – Dans une vidéo postée sur Facebook depuis New York, le président Edouard Fritch a présenté ses condoléances à la famille du nourrisson de trois mois décédé dimanche durant son évasan entre Ua Pou et Tahiti. « Le Pays assumera sa part de responsabilité et je souhaite que toute la lumière soit faite sur ce triste événement », a tenu à préciser Edouard Fritch.



Mardi matin un peu avant 10 heures, le président du Pays Edouard Fritch a posté depuis New-York une vidéo sur la page Facebook de la présidence pour adresser ses « condoléances les plus sincères aux parents du petit Hoane Kohumoetini », décédé dimanche au cours de son évasan entre Ua Pou et Tahiti. « Comme tous les Polynésiens, le gouvernement est tout aussi sensible au décès de chacun de nos enfants. Qu’ils soient victimes de maladie ou d’un accident à chaque fois, c’est un drame pour nous ».



Au lendemain de l’annonce d’une enquête confiée à l’Arass sur les conditions de cet évasan, très décriées par la famille de la victime, le président du Pays a tenu à rappeler que l’enquête en question devra permettre « que nous comprenions les faits réels et ainsi identifier les lacunes éventuelles de la chaîne de décision de nos évacuations sanitaires ». « Le Pays assumera sa part de responsabilité et je souhaite que toute la lumière soit faite sur ce triste événement », précise Edouard Fritch.



Enfin, le président du Pays affirme que dès son retour, « (il) convoquera les acteurs concernés par ce drame pour qu’ensemble nous prenions les premières mesures d’urgence sans attendre les résultats de l’enquête ».