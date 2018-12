USA: un milliardaire crée une application pour éviter des poursuites

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | jeudi 13/12/2018 - Pour se faire pardonner des infractions à la loi sur le littoral lors de son mariage extravagant en 2013, un milliardaire ayant fait fortune dans les nouvelles technologies a conçu une application gratuite dévoilée jeudi par les autorités de Californie (ouest).



Baptisée "YourCoast", cette application permet de trouver les plages publiques, les terrains de camping, les chemins de randonnées et les lieux de stationnement sur quelque 2.000 kilomètres de côtes.

"C'est un mal pour un bien", se réjouit Lisa Haage, responsable de la Commission du littoral de Californie, "nous avons conclu un accord créatif avec un partenaire d'une grande compétence".

La création de cette application faisait partie de l'accord conclu par Sean Parker, co-fondateur du réseau d'échanges de musique Napster et ancien président de Facebook, pour éviter des poursuites judiciaires après son mariage somptuaire sur une plage de Big Sur, dans le nord de l'Etat en 2013.

Sans aucune permission des autorités environnementales, des ouvriers avaient notamment construit un pont de pierre, une mare artificielle et diverses estrades pour cette cérémonie inspirée de l'univers de Tolkien.

Cloué au pilori sur les réseaux sociaux, Sean Parker avait accepté de payer 2,5 millions de dollars et promis de contribuer à la création de l'application dévoilée jeudi.