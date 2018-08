USA: les plans d'armes imprimées en 3D de nouveau disponibles, mais payants

Chicago, Etats-Unis | AFP | mardi 28/08/2018 - Le président du groupe américain Defense Distributed, contraint fin juillet par un juge fédéral de retirer d'internet les plans pour imprimer des armes en 3D, a remis les documents en ligne mardi mais cette fois en les faisant payer.



Cody Wilson a indiqué mardi lors d'une conférence de presse avoir interprété la décision de justice comme interdisant seulement la mise à disposition gratuite des documents controversés sur internet. Il les a donc mis en vente, laissant chaque client fixer lui-même le prix d'achat.

Il s'est engagé à envoyer les plans sur une clé USB ou par courriel.

"Toute personne aux Etats-Unis qui veut ces fichiers les aura", a-t-il dit. "Je suis ravi d'être devenu désormais le iTunes des armes téléchargeables, à défaut de pouvoir être le Napster", faisant référence à la boutique en ligne d'Apple et à la plateforme d'échange de musique et de vidéos.

Un tribunal fédéral lui a ordonné le 31 juillet par injonction d'arrêter de distribuer les plans numériques pour imprimer des armes à feu en 3D. Cette décision a été étendue lundi jusqu'à ce que la justice statue sur les poursuites lancées par au moins huit Etats.

Le procureur général de l'Etat de Washington Bob Ferguson, qui mène les poursuites pour le compte de tous ces Etats, a estimé mardi qu'il était "toujours illégal de poster des fichiers d'armes à feu téléchargeables sur internet".

"J'ai confiance dans le fait que le gouvernement fédéral tiendra Cody Wilson, un +crypto-anarchiste+ auto-proclamé, responsable de cela devant la loi", a-t-il relevé.

M. Wilson, militant du droit de porter des armes à feu qui est garanti par le deuxième amendement à la Constitution, avait conclu le 29 juin un accord amiable --après cinq ans de procédures judiciaires-- avec le département d'Etat mais son existence était restée secrète jusqu'à ce que des groupes prônant un renforcement de la réglementation des armes n'exigent sa publication fin juillet.

Après la décision du juge fédéral fin juillet, il avait fermé son site internet mais le mode d'emploi avait déjà été téléchargé plusieurs milliers de fois.

Sa décision de mettre ces plans à disposition avait entraîné une vive controverse, des parlementaires, des représentants des forces de l'ordre, des partisans d'un renforcement de la réglementation sur les armes et le président Donald Trump lui-même s'en étaient vivement inquiétés.

L'arme imprimée en 3D est en plastique mais fonctionne comme une arme bien réelle. Elle est potentiellement intraçable et indétectable par les détecteurs de métaux.

Les Etats-Unis, où environ 30.000 personnes meurent chaque année à cause d'armes à feu, sont profondément divisés sur la question de la régulation des armes à feu.