USA: le mystérieux monolithe a été démantelé et évacué dans une brouette

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mercredi 01/12/2020 - On ne sait toujours pas comment un mystérieux obélisque de métal est apparu dans le désert de l'Utah, mais sa disparition récente semble avoir été élucidée, et les extraterrestres n'y seraient pour rien.



Mardi, des images ont été diffusées sur internet montrant quatre hommes s'affairant de nuit pour démanteler cet étrange "monolithe" qui a suscité l'intérêt dans le monde entier, donnant lieu aux spéculations les plus échevelées sur son origine.



Le photographe Ross Bernards, qui se trouvait sur place vendredi soir, a décrit sur Instagram la scène dont il a été témoin, clichés à l'appui: quatre hommes qui surgissent, mettent à bas le prisme métallique de plus de 3,5 m de haut et le démontent avant de l'emporter dans une brouette vers une destination inconnue.



"L'un d'entre eux s'est tourné vers nous et a dit +ne laissez pas de traces+. C'était à 20h48", écrit M. Bernards.



Après la publication du photographe, un funambule et adepte des sports extrêmes dénommé Andy Lewis, 34 ans, a mis en ligne sur YouTube une vidéo intitulée "Nous avons enlevé le monolithe de l'Utah". La vidéo montre des images similaires aux photos et au récit fournis par Ross Bernards, avec l'obélisque évacué dans une brouette, mais ne fournit pas davantage d'explications.



L'objet de métal poli avait été découvert à la mi-novembre sur le sol rouge du désert de l'Utah par des fonctionnaires locaux ébahis qui survolaient la zone pour y recenser les mouflons.



Après avoir posé leur hélicoptère pour enquêter, ces employés du département de la sécurité publique de l'Utah avaient découvert un "monolithe de métal planté dans le sol", mais n'avaient pu découvrir "aucune indication claire de qui aurait pu placer là le monolithe".



L'annonce de cette découverte était vite devenue virale sur internet, beaucoup notant des similarités avec les étranges monolithes extraterrestres accélérant grandement les progrès de l'humanité dans le classique de la science-fiction "2001, l'Odyssée de l'espace", un film de Stanley Kubrick et un roman d'Arthur C. Clarke.



Certains observateurs ont noté une ressemblance avec les oeuvres avant-gardistes de John McCracken, sculpteur américain ayant résidé un temps dans l'Etat voisin du Nouveau-Mexique et décédé en 2011. Aucun lien formel n'a toutefois pu être établi entre le fameux "monolithe" et le sculpteur.



Les autorités avaient refusé de révéler la localisation du monolithe pour ne pas attirer des hordes de curieux mais une course s'est rapidement engagée en ligne pour déterminer son emplacement en se fondant sur les formations géologiques des alentours.



Certains ont rapidement réussi à localiser le site, où des dizaines de personnes s'étaient rendues, mettant en péril un site naturel et laissant derrière eux de nombreux déchets, selon les autorités.



La disparition de l'objet avait été constatée samedi par différents badauds et le bureau de l'aménagement du territoire de l'Utah, qui gère la zone, avait démenti avoir pris une quelconque part à l'enlèvement de cette structure, considérée par ce service comme "une propriété privée".