USA: la bithérapie à base de chloroquine déconseillée par un panel d'experts

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 22/04/2020 - Un groupe d'experts américains sous l'égide des Instituts nationaux de santé a formellement déconseillé aux médecins de soigner leurs patients Covid-19 avec le double traitement hydroxychloroquine et azithromycine, en raison des risques pour le coeur.



"A l'exception du contexte d'essais cliniques, le panel (...) recommande de ne pas utiliser les médicaments suivants pour le traitement de Covid-19: la combinaison d'hydroxychloroquine et azithromycine, en raison des toxicités potentielles", avertit le groupe dans des directives cliniques publiées mardi, en déconseillant également le médicament anti-VIH lopinavir/ritonavir.



Le panel regroupe des dizaines de représentants des Instituts nationaux de santé, d'organisations professionnelles de médecins, d'universités, de centres hospitaliers et d'agences fédérales. Il formule des directives pour la prise en charge des malades du nouveau coronavirus, sur la base des études réalisées à ce jour.



"Actuellement, aucun médicament n'a démontré qu'il était sûr et efficace pour traiter Covid-19", écrit en gras le groupe d'experts.



Concernant la prise seule d'hydroxychloroquine, sans l'antibiotique azithromycine, ainsi que de l'antiviral remdesivir, le panel explique qu'il n'y a pas encore d'études rigoureuses pour permettre de trancher dans un sens ou dans l'autre.



"Il n'existe pas suffisamment de données cliniques pour recommander ou déconseiller la chloroquine ou l'hydroxychloroquine", écrivent les experts du panel.



"Si la chloroquine ou l'hydroxychloroquine sont utilisées, les cliniciens doivent surveiller l'apparition d'effets indésirables chez le patient, notamment l'intervalle QTc", avertissent-ils. Cela signifie que ces molécules peuvent, chez certains patients, provoquer des problèmes de rythme cardiaque, un effet connu car le médicament est utilisé depuis longtemps contre le paludisme.



L'hydroxychloroquine est donnée en bithérapie avec l'antibiotique azithromycine dans de nombreux hôpitaux du monde entier, et le cocktail est particulièrement promu par le médecin français Didier Raoult. Ce scientifique est très critique des experts arguant qu'il faut des essais cliniques plus rigoureux pour savoir si c'est réellement ce cocktail de molécules qui a permis d'aider nombre de ses patients à guérir du Covid-19. De tels essais sont en cours.



Le président américain Donald Trump a initialement vanté également cette bithérapie comme un "don du ciel", mais récemment, face à la controverse et après que des médecins ont rapporté des résultats inquiétants, il n'a plus évoqué la chloroquine.