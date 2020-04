USA: la 2e vague de coronavirus pourrait être pire que la 1ère

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 21/04/2020 - Une deuxième vague épidémique de nouveau coronavirus aux Etats-Unis pourrait être pire que la première, car elle coïnciderait avec le début de la grippe saisonnière, a averti mardi un haut-responsable américain de la Santé.



Robert Redfield, directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), a appelé les Américains à se préparer et à se vacciner contre la grippe.



"Il existe une possibilité pour que l'assaut du virus contre notre pays l'hiver prochain soit en fait encore plus difficile que celui que nous venons de vivre", a déclaré M. Redfield dans une interview au Washington Post.



"Nous allons avoir l'épidémie de grippe et l'épidémie de coronavirus au même moment", a-t-il prévenu.



Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par le Covid-19, avec 44.845 morts recensés mardi par l'Université Johns Hopkins. Plus de 820.000 cas ont été diagnostiqués à travers le pays.



M. Redfield a fait remarquer que l'épidémie a atteint les Etats-Unis à la fin de la saison de grippe, qui met déjà chaque année à rude épreuve le système de santé américain. Si les deux maladies avaient connu leur pic au même moment, "cela aurait été vraiment, vraiment, vraiment, vraiment difficile", a affirmé le responsable.



Se faire vacciner contre la grippe avant l'hiver prochain "pourrait libérer un lit d'hôpital pour votre mère ou votre grand-mère si elle contracte le coronavirus", a-t-il dit.