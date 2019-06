USA: il donnait de la meth à son écureuil pour en faire un animal d'attaque

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 19/06/2019 - Des policiers de l'Alabama, dans le sud des Etats-Unis, ont fait lundi une saisie inhabituelle lors de la perquisition d'un appartement: un écureuil dopé à la méthamphétamine.



Le locataire de l'appartement voulait ainsi s'assurer que son "écureuil d'attaque", gardé en cage, reste suffisamment agressif, a indiqué au journal local The News Courier le bureau du shérif du comté de Limestone.

D'autres drogues et des munitions ont été saisies lors de la perquisition.

Les lois de l'Alabama interdisant la détention d'animaux sauvages, l'écureuil a été relâché dans la nature, sur les conseils des agents de protection de l'environnement.

"Il a couru dans les bois et n'a pas attaqué les policiers qui l'ont relâché", a rassuré le bureau du shérif sur sa page Facebook.