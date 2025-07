USA: enquêtes après une collision évitée in extremis entre un avion civil et un B-52

Washington, États-Unis | AFP | mardi 21/07/2025 - Plusieurs enquêtes ont été lancées, notamment par le régulateur américain de l'aviation civile (FAA), après une collision évitée de justesse vendredi entre un avion de ligne opéré par la compagnie aérienne SkyWest et un bombardier B-52 de l'US Air Force.



"La FAA enquête sur l'incident impliquant le vol 3788 de SkyWest Airlines à l'aéroport international de Minot vendredi 18 juillet", a indiqué le régulateur lundi, dans une déclaration transmise à l'AFP.



La compagnie aérienne, qui opérait ce vol pour le compte du service régional Delta Connection de sa compatriote Delta Air Lines, a, elle, ouvert une enquête interne, a-t-elle fait savoir dans une déclaration distincte adressée à l'AFP.



L'armée de l'air a indiqué dans un communiqué que l'avion militaire impliqué était un bombardier B-52 qui effectuait un survol pour la grande foire du Dakota du Nord à Minot, où se trouvent un aéroport civil et une base militaire.



Ce passage "a été prévu en amont et approuvé par la FAA", notamment l'antenne locale de l'aéroport, a ajouté l'armée, précisant que son équipage "était en contact permanent avec la tour de contrôle" et ajoutant que cette dernière "n'a pas prévenu l'équipage de l'arrivée de l'appareil civil".



L'avion de ligne, qui effectuait lui une liaison d'environ deux heures entre Minneapolis (Minnesota) et Minot (Dakota du Nord) vendredi soir, "s'est posé sans encombre après avoir obtenu l'autorisation de la tour de contrôle, mais il a effectué une remise des gaz lorsqu'un autre avion est apparu sur sa trajectoire de vol", a précisé la compagnie aérienne.



- "Pris par surprise" -



Alors que l'appareil s'apprêtait à atterrir, le pilote a brusquement changé de direction, provoquant la stupeur des passagers.



"Je suis désolé pour cette manœuvre agressive", a ensuite déclaré le pilote aux passagers, selon des propos entendus sur une vidéo filmée par une passagère et publiée sur Instagram.



"+Tournez à droite+, m'a dit la tour de contrôle. J'ai dit +il y a un avion là+ et (la tour) m'a dit +tournez à gauche+", a-t-il raconté.



"Compte tenu de sa vitesse, c'était un avion militaire, je ne sais pas à quelle vitesse il allait, mais il était beaucoup plus rapide (que nous). J'ai pensé que la chose la plus sûre était de faire une remise des gaz", a expliqué le pilote, disant avoir été "pris par surprise" car "personne n'avait prévenu" de la présence de l'avion militaire.



Selon des précisions de SkyWest à l'AFP, son avion de ligne concerné est un bimoteur E-175 du constructeur brésilien Embraer, qui transportait 76 passagers et 4 membres d'équipage, dont deux pilotes.



La FAA a signalé lundi après-midi que la tour de contrôle de Minot était gérée par une entreprise privée. "Ces contrôleurs ne sont pas des employés de la FAA", a-t-elle relevé.



L'administration du président américain Donald Trump a annoncé début mai une "modernisation complète" du système de contrôle aérien américain, vétuste et qui souffre d'une pénurie de contrôleurs dans les tours gérées par la FAA.



Le site internet de suivi des vols Flightradar montre l'évolution en plusieurs boucles aériennes, près de Minot, du B-52 Stratofortress, un bombardier à long rayon d'action faisant 56 mètres d'envergure et pouvant voler jusqu'à 15.000 mètres d'altitude.



En janvier, une collision en vol entre un avion commercial en approche à l'aéroport Ronald-Reagan, proche du centre de Washington, et un hélicoptère militaire a fait 67 morts.

le Lundi 21 Juillet 2025 à 23:30 | Lu 52 fois