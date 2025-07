UPF : L’enseignant suspendu exerce son droit de réponse

Tahiti, le 23 juillet 2025 - Nous avons consacré deux articles, les 8 et 17 juillet, au litige, évoqué devant le tribunal administratif en audience publique, opposant un enseignant-chercheur à l’Université de la Polynésie française, dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Nous relayons ici le droit de réponse qu’a souhaité voir publié cet enseignant.



Le tribunal administratif



L’enseignant chercheur, dont le nom a été cité dans les deux articles que nous avons consacrés à son litige avec l’Université de la Polynésie française souhaite exercer un droit de réponse. Nous en relayons ici les éléments principaux : “Contrairement à ce que laisse entendre le titre [de l’article du 8 juillet, NDLR], je ne fais pas l’objet d’une suspension disciplinaire, mais d’une mesure conservatoire exceptionnelle de 8 mois – alors que la durée maximale prévue pour les autres fonctionnaires est de 4 mois. C’est cette mesure qui fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, car elle soulève de sérieuses questions de constitutionnalité. Cette durée disproportionnée porte atteinte à deux principes fondamentaux : l’indépendance des enseignants-chercheurs, garantie par la Constitution et l’égalité devant la loi, en l’absence de toute justification objective à ce traitement plus sévère. (…) Mais surtout votre article viole le principe fondamental de la présomption d’innocence : aucun jugement n’a été rendu à ce jour ; votre article reprend les propos, non vérifiés de la partie adverse, comme s’ils étaient avérés ; la présentation de l’article est univoque, partiale, et clairement à charge.



Je déplore que mon nom soit ainsi exposé dans votre journal alors que dans d’autre affaires, y compris criminelles, l’anonymat est la règle. Enfin, je tiens à rétablir la vérité : je n’ai jamais été condamné ; mon engagement professionnel, mes articles et ouvrages sur et pour la Polynésie, mes actions associatives locales et le soutien de nombreux étudiants et collègues contredisent frontalement les insinuations portées contre moi. Me faire passer, sans preuve ni jugement, pour un “harceleur”, un “raciste” est non seulement faux, mais profondément injurieux.”



Suspension maintenue



Dans la décision rendue jeudi 17 juillet, la juridiction rappelle qu'il ressort des éléments du dossier que quatre témoignages d'élèves et d'enseignants ainsi qu'un avis du référent déontologue et deux comptes-rendus d'entretiens dressés par la “cellule de recueil et de traitement des signalements de risques psycho-sociaux et de violences”, imputaient au professeur des “propos déplacés”, des agissements humiliants, du harcèlement, “voire une attitude colérique et menaçante”. Un comportement “déjà relevé” en 2022 à l'occasion d'une première procédure disciplinaire.



Malgré les dénégations de l'intéressé, le tribunal administratif estime, dans sa décision du 17 juillet dernier, que “même si la matérialité des faits est contestée”, ledit comportement de l’enseignant a causé, “auprès de publics différents”, une “dégradation manifeste du climat de travail”.



Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mercredi 23 Juillet 2025 à 11:04 | Lu 1621 fois