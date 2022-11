UE: la Commission propose une aide de 18 milliards d'euros pour l'Ukraine en 2023

Bruxelles, Belgique | AFP | mercredi 09/11/2022 - La Commission européenne a proposé mercredi aux Vingt-Sept d'accorder à l'Ukraine une aide de 18 milliards d'euros pour 2023, sous forme de prêts dont les intérêts seraient pris en charge par les Etats membres.



"Cette aide financière stable, régulière et prévisible, de 1,5 milliard d'euros en moyenne par mois, permettra de couvrir une part importante des besoins de financement à court terme de l'Ukraine pour 2023, que les autorités ukrainiennes et le Fonds monétaire international estiment être de 3 à 4 milliards d'euros par mois", indique l'exécutif européen dans un communiqué.



Les prêts pour aider ce pays en guerre sont prévus sur une durée de 35 ans maximum. L'Ukraine devrait rembourser le capital à partir de 2033. Les fonds mis à disposition seraient empruntés par la Commission européenne sur les marchés.



Le versement des fonds devra s'accompagner de réformes en matière judiciaire et de lutte anticorruption notamment, et du respect de l'Etat de droit par l'Ukraine, qui a le statut de candidat à l'adhésion à l'UE. La Commission s'engage à "vérifier que ces réformes ont été effectivement mises en place au moment de procéder au versement".



L'aide proposée permettra de garantir "que l'Etat ukrainien continue de fonctionner, que les citoyens puissent bénéficier des services publics essentiels et que les infrastructures détruites par la Russie puissent être reconstruites", a indiqué la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa "reconnaissance" après cette annonce d'aide. "Cela montre la véritable solidarité de l'UE", s'est-t-il félicité sur Twitter.



"Ensemble, nous résistons à l'agression de la Russie. Ensemble, nous reconstruirons l'Ukraine. Ensemble, nous serons dans l'UE", a-t-il tweeté.



La Commission espère une adoption de cette proposition par le Conseil (Etats membres) et le Parlement européen d'ici la fin de l'année pour que les premiers fonds puissent être versés dès janvier 2023.



L'UE a accordé en 2022 une aide de quelque 6 milliards d'euros à Kiev.



Alors que l'économie ukrainienne est dévastée par près de neuf mois d'offensive russe, le FMI prévoit une récession de 35% du PIB pour l'Ukraine en 2022.