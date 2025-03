UE : TikTok permet aux parents de contrôler le temps d'écran des adolescents

Paris, France | AFP | mardi 11/03/2025 - Le réseau social TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, a annoncé mardi à Paris qu'il permettait désormais aux parents, dans l'Union européenne, de limiter le temps que passent les adolescents sur l'application.



Cette nouvelle fonctionnalité donne aux parents la possibilité d'imposer directement à partir de leur compte une plage horaire ou une limite de temps quotidienne à leur adolescent, via un mode appelé "connexion famille".



Similaire à ce que propose déjà depuis quelques mois Instagram, un réseau concurrent appartenant au groupe américain Meta, cette fonction "Temps hors écran", qui bloque provisoirement l'accès à l'application aux 13-17 ans, ne peut être contournée, sauf si l'adulte la déverrouille.



Dans les semaines à venir, TikTok, qui revendique plus de 175 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE, permettra également aux parents de voir qui leur ado suit sur cette application, qui le suit, ainsi que les comptes qu'il a bloqués.



Le réseau social va également lancer une fonctionnalité "Méditation" pour les moins de 16 ans. A partir de 22h, l'utilisation de l'application sera interrompue pour proposer des exercices de relaxation accompagnés d'une musique apaisante, qui pourront être désactivés.



En France, où Tiktok compte plus de 25 millions d'utilisateurs par mois, l'Assemblée nationale doit voter cette semaine la création d'une commission d'enquête sur les effets psychologiques de cette application sur les mineurs.



Le groupe a tenu à rappeler mardi qu'il employait plus de 500 modérateurs de langue française et plus de 6.000 dédiés aux langues européennes. "C'est plus que toutes les autres plateformes réunies", a souligné un porte-parole de TikTok.



Il a par ailleurs dit qu'entre juillet et septembre 2024, la modération aavit permis de supprimer dans le monde plus de 24 millions de comptes soupçonnés d'être détenus par des moins de 13 ans, l'âge minimum pour pouvoir utiliser l'application.



En outre, plus de 95% des contenus supprimés par la modération le sont dans les 24 heures et, dans ce cadre, près de 90% des vidéos sont retirées avant d'avoir généré la moindre vue, a fait valoir TikTok.