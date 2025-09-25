

Tya Zebrowski sortie en quarts de finale

Tahiti, le 16 octobre 2025 - Le beau parcours sur l’étape de Saquarema, au Brésil, de la future pensionnaire du CT la saison prochaine, Tya Zebrowski, s’est terminé ce jeudi. Elle échoue de justesse en quarts de finale face à la Basque Annette Gonzalez Etxabarri, d’un dixième de point. Cette défaite n’enlève rien au parcours exceptionnel qu’elle réalise actuellement sur les Challengers Series. Place à une courte pause avant un retour en janvier, à Hawaii, pour l’avant-dernière étape de la saison.



La cinquième étape des Challengers Series de surf, qui se déroule actuellement au Brésil, à Saquarema, sur le spot d’Itaùna, touche à sa fin. Les catégories hommes et femmes sont entrées dans leurs phases de qualification et l’entonnoir se resserre autour des derniers compétiteurs encore en lice. Exit Kauli Vaast, éliminé lors du deuxième tour, tout comme sa jeune compatriote Kiara Goold, que nous retrouverons en janvier sur la vague de Pipeline, à Hawaii, pour la suite et fin des Challengers Series.



Seule restait en course, leader du classement féminin et général, la toute nouvelle promue dans le Championship Tour la saison prochaine : Tya Zebrowski.



Après avoir éliminé une Australienne, une Brésilienne et deux Américaines lors des deux premiers rounds, notre surfeuse s’est retrouvée en huitièmes de finale face à la même India Robinson qu’elle avait battue quelques jours plus tôt lors de la finale de l’étape portugaise d’Ericeira. Des retrouvailles explosives, mais qui n’ont en rien impressionné notre jeune championne, sûre de son surf et maîtrisant ses séries les unes après les autres. Ce premier mano a mano a vite tourné à son avantage, comme au Portugal, reléguant son adversaire à plus de cinq points (12,86 contre 7,10).



Forte de sa confiance et de son énergie au plus haut, la leader des CS attaquait la première les vagues d’un quart de finale indécis jusqu’au bout. Dans des conditions très calmes, les deux adversaires se rendaient coup pour coup, enchaînant les vagues – plus d’une dizaine chacune – sans vraiment prendre le lead de la série.



Avec 4,83 points sur sa première vague, Tya Zebrowski voyait rapidement revenir Annette Gonzalez Etxabarri, qui lui collait aux basques avec un 4,77 sur sa quatrième vague. Déterminée à garder l’avantage, la benjamine de la compétition claquait un 5,67, obligeant son adversaire à aller chercher un 5,73 pour passer devant.



Sous les yeux de Kauli Vaast et de son entraîneur Joan Duru, il fallut attendre plus de dix minutes pour voir la Basque prendre la première place grâce à un fatal 5,83, à cinq minutes de la fin. Un dixième de point séparera les deux surfeuses à l’issue de cette épique série.



Un résultat rageant, mais qui ne terni en rien l’année exceptionnelle que réalise Tya Zebrowski. Place désormais au repos pour nos trois ’aito, avant un retour plus fort que jamais sur la vague mythique de Pipeline, à Hawaii, en janvier 2026.

Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 16 Octobre 2025 à 17:02 | Lu 270 fois



