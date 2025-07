Tya Zebrowski et Kiara Goold en 8es de finale

Tahiti, le 3 juillet 2025 - Pour la deuxième étape des Challenger Series, c’est la station balnéaire de Ballito, en Afrique du Sud, qui accueille la compétition éponyme. Nos trois représentants étaient présents et avaient brillamment passé le premier tour. Malheureusement, lors du tour suivant, Kauli Vaast n’a pas pu s’imposer. De leur côté, les filles, Tya Zebrowski et Kiara Goold, se sont qualifiées pour les huitièmes de finale malgré de belles oppositions. De bon augure pour la suite.



Après un premier tour bien maîtrisé, nos surfeurs ont connu des destinées différentes sur la Ballito Pro. Pour Kauli Vaast, l’aventure sud-africaine s’arrête ici. Opposé à Liam O’Brien, tout juste débarqué du CT (Championship Tour) il y a un mois, et au Français Maxime Huscenot, notre ‘aito s’est bien battu mais n’a pas réussi à recoller à l’Australien, pour quelques dixièmes de point. Avec des vagues de 0,5 à 1 mètre, les rides étaient compliqués et il aura fallu attendre les dernières vagues pour que Huscenot et O’Brien fassent la différence. Rendez-vous à la fin du mois de juillet, aux États-Unis, pour notre champion. Fort de sa deuxième place lors de la première étape, il saura rebondir sur les plages californiennes.



Du côté des filles, c’est un carton plein ! Tya Zebrowski et Kiara Goold se sont brillamment qualifiées pour les huitièmes de finale. Pourtant alignées dans des séries relevées, nos deux vahine ont continué de démontrer tout leur talent, malgré leur jeune âge. Pour Tya, sa première saison sur les CS est une vraie réussite : demi-finaliste lors de la Burton en Australie le mois dernier, elle continue son ascension fulgurante. Dans le second tour, elle s’est retrouvée face à la pensionnaire du CT, Sally Fitzgibbons. L’Australienne, qui n’a pas réussi à passer le cut, tente de se relancer dans les CS. Mais cela n’a en rien impressionné notre surfeuse, qui signe une session de très haut niveau. Avec un 12,34, elle survole son heat et laisse son aînée à plus de trois points derrière elle. Tya retrouvera la Brésilienne Sophia Medina, qui participe à ses premiers CS de l’année.



Pour Kiara Goold, son entrée dans la compétition avait été plus difficile. Éliminée au premier tour, ses qualités ne s’étaient pas exprimées lors de cette étape. Mais dès l’entame de la Ballito Pro, la jeune Tahitienne était déterminée à montrer son vrai niveau. Son talent a explosé au grand jour et la voilà en huitièmes de finale d’un grand rendez-vous. D’autant plus qu’elle aussi fut opposée à une ancienne du CT, tout juste rétrogradée : la Basque Nadia Erostarbe. Malgré ce challenge, elle signe un très beau 11,13 qui lui ouvre les portes des huitièmes. Un résultat mérité, tant son niveau affiché durant cette compétition est excellent. L’Australienne Sierra Kerr sera son adversaire. Une belle opposition entre deux surfeuses qui ne demandent qu’à s’exprimer.

