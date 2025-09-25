

Tya Zebrowski décroche les étoiles

Tahiti, le 11 octobre 2025. On ne pensait pas que ça arriverait si tôt. Tya Zebrowski signe son entrée dans le CT dès le lancement du Saquarema Pro, ce samedi. Vainqueure de sa première série, la jeune prodige, première du classement mondial avant cette étape, vient de réaliser un exploit historique : elle devient la plus jeune surfeuse à intégrer le CT, la division suprême du surf mondial, à 14 ans.



C’est le lot des prodiges : enchaîner les exploits, battre des records, rester au top malgré la pression et la succession des épreuves. Une maturité que l’on acquiert souvent avec le temps et l’expérience. Mais pour certains sportifs, l’âge ne change rien — bien au contraire.

C’est le cas de Tya Zebrowski. Surprenante, innovante, fidèle à ses objectifs, elle a tout d’une grande. Et elle l’est devenue ce matin, en remportant sa première série, lors du lancement de l’étape brésilienne de Saquarema, quelques jours après l’exploit réalisé au Portugal en remportant l’Ericeira Pro.

Il n’aura pas fallu attendre la fin de semaine pour apprendre la nouvelle tant attendue. Engagée face à sa compatriote et amie Kiara Goold lors du premier round, elle a assuré une performance XXL, comme souvent, avec un 6.50 et un 5.17 qui lui permettent de continuer l’aventure — en compagnie de Kiara, qui prend la deuxième place — et donc de décrocher le graal.

« Je ne sais pas quoi dire ! Je suis super contente ! Je ne savais pas ce matin qu’en passant ma série du premier tour j’allais décrocher ma qualification. C’est ma copine Kiara (Goold), qui était avec moi dans cette série, qui me l’a dit (rires) », déclarait-elle au micro de la WSL (World Surf League).

« Je suis donc contente d’avoir gagné ma série et de décrocher ma qualification. Je suis très heureuse d’être la plus jeune surfeuse de l’histoire à me qualifier. »

Avec toute la candeur d’une jeune adolescente mêlée à la détermination d’une championne, Tya veut aborder cette compétition comme les autres et aller jusqu’au bout :

« C’était la première fois que je surfais ici, à Saquarema. Cette série, je l’ai prise comme toutes les autres cette année : juste avoir du fun et faire de mon mieux. Ça faisait longtemps que je n’avais pas surfé backside. J’ai fait mon truc et c’est passé ! Je suis si contente ! »

Au prochain tour, elle sera opposée à la championne locale Luna Silva. Pensionnaire du CT, cette dernière est passée sous le cut de mi-saison, ce qui lui permet de participer à toutes les étapes avant la finale. Dixième du classement général, elle n’a pas réussi à faire partie des finalistes mais a obtenu d’excellents résultats tout au long de la saison. Un premier test grandeur nature qui donnera à notre aito un avant-goût de ce qui l’attend la saison prochaine.

Kauli Vaast, lui aussi, continue sur sa lancée. Premier du classement masculin des Challenger Series, une finale pourrait lui ouvrir les portes du CT. Avec trois étapes restantes et un comptage total des points basé sur les cinq meilleurs résultats de la saison, tout reste à jouer. Sur les terres du tout nouveau champion du monde Yago Dora, il passe le premier tour en s’imposant avec un superbe 12.33 devant deux Brésiliens.



Rédigé par Manu Rodor le Samedi 11 Octobre 2025 à 10:19 | Lu 255 fois



