Twitter ajoute une fonction pour lier une série de tweets

San Francisco, Etats-Unis | AFP | mardi 12/12/2017 - Les utilisateurs compulsifs de Twitter habitués des salves de tweets sur un même sujet, comme le président américain Donald Trump, auront désormais la possibilité de lier ces séries de tweets pour former un "fil" visible dans son intégralité.



Le réseau social a annoncé mardi l'ajout à son application d'une fonction "Ajouter un autre tweet", permettant de composer un fil de tweets qui seront affichés en même temps. Une autre fonction "Afficher ce fil" permettra également de voir les fils de tweets laissés par leurs auteurs.

"Nous avons remarqué il y a quelques années que des gens créaient des ensembles de tweets de manière créative pour partager plus d'informations ou raconter une histoire plus longue", a indiqué Sasank Reddy, chef de produit chez Twitter, dans un article de blog.

"Nous avons vu cette approche (que nous appelons "threading") comme une manière innovante de présenter un ensemble de pensées composé d'éléments connectés mais distincts."

Les rafales de tweets, également appelées "tweetstorms", sont souvent une manière pour les utilisateurs de contourner la longueur maximale d'un tweet, récemment allongée de 140 à 280 caractères.

Cette nouvelle fonctionnalité sera mise en service dans les prochaines semaines, a indiqué Twitter.