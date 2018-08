Tvaite revient avec une nouvelle exposition : Tahitian Lagoons and Sunsets

PAPEETE, le 31 août 2018 - L'artiste, basée à Raiatea prépare une nouvelle exposition intitulée Tahitian Lagoons and Sunsets qui aura lieu en octobre à l'hôtel Le Méridien de Bora Bora. Les visiteurs pourront u découvrir une quarantaine de tableaux uniquement dans les tons bleus lagon et couchers de soleil.



" Lors de ma précédente exposition La Perle du Pacifique qui a eu lieu en décembre 2017 sur l'île de Bora Bora, le Méridien s'était déplacé pour l'occasion et avait été séduit par mon travail. Voilà comment j'ai eu l'opportunité d'exposer dans leur établissement pendant un mois complet ", raconte Tvaite.



En octobre, elle proposera Tahitian Lagoons and Sunsets. " Les toiles que je vais présenter seront donc uniquement dans des tons de bleus lagon et de couchers de soleil ." Une quarantaine de toiles y seront présentées " car le lieu d'exposition est assez grand et il y a beaucoup de passage, nous sommes en haute saison touristique ".



Une exposition de toiles petit format



Pour cette exposition les formats présentés seront de petits formats uniquement : 40X40 cm, 20X40 cm, 30X30 cm et 20X20 cm. " En effet la clientèle visée est une clientèle touristique, l'hôtel étant situé sur un motu je pense qu'il y aura très peu de résidents. On m'a donc été conseillé de présenter des formats qui puissent rentrer dans une valise ! "



À cette occasion, ce ne sont pas seulement des toiles qui seront exposées. " Je présenterai également mes giclées, des reproductions d'art limitée sur toile de l'exposition "Mandalas no Porinetia", ainsi que mes produits dérivés à savoir les coques pour iPhone ainsi que les tasses Tvaite Tahiti ", annonce-t-elle. En plus, l'artiste résidera sur le lieu d'exposition. " Je vais déplacer mon atelier à l'hôtel et je peindrai sur place ".



À propos de sa démarche artistique, Tvaite explique : " je voulais présenter des toiles qui rappellent notre fenua et ses belles couleurs. Sachant que la clientèle visée est exclusivement touristique je voulais proposer des toiles qui fassent rêver les acquéreurs et leur rappellent leur séjour dans nos îles ".



Sa source d'inspiration ? "Comme toujours est notre fenua et sa beauté environnante, pour cette exposition je passe beaucoup temps à contempler la mer et les couchers de soleil qui m'inspirent tellement!"



" J'ai très hâte de vivre cet événement, car le public sera différent. Jusqu'à présent il était principalement local. Ici il va s'agir de touristes d'un peu partout dans le monde et j'espère qu'ils apprécieront mon travail et qui sait, peut-être que je ferai une rencontre qui m'ouvrira des portes à l'étranger? "



Une exposition en Californie pour 2019 ?



Cela serait une aubaine pour l'artiste dont le prochain challenge est d'exposer à l'étranger " c'est mon objectif de 2019. J'ai quelques pistes et idées. Je voudrais peut-être faire une exposition sous forme de "pop-up store", nous sommes en train de chercher un local à louer pendant une semaine pour y créer une exposition Tvaite en Californie" .



Son père étant résidant sur ce continent, " il a pour mission de me trouver cela. J'ai plein d'idées pour promouvoir notre pays pendant cette exposition, comme faire découvrir des produits locaux dans le cocktail par exemple (jus de fruits rotui, vin de tahiti, rhum de Taha'a, bonbons coco...) de la musique, des senteurs. " En effet, l'une de ses amies est "nez" et pourrait créer un parfum d'ambiance qui plongerait les visiteurs dans un univers exotique et chaleureux...