Tvaite rend hommage à "Mère nature"

TAHITI, le 21 septembre 2020 - La nouvelle exposition de l’artiste peintre Tvaite s’intitule "Māmā fenua : jardin d’Eden". À la veille de matari’i i n’ia, il est un clin d’œil à la générosité de la nature, à son abondance. L’artiste a souhaité la remercier, mettre en lumière ce qu’elle offre pour nous sustenter et nous contenter.



Le thème de sa nouvelle exposition lui est venu pendant le confinement. " J’ai beaucoup travaillé dans la maison pendant cette période ", raconte l’artiste peintre Tvaite désormais installée à Tahiti. (Elle était auparavant à Raiatea.)



" J’ai bricolé, on a mis en place des buttes de permaculture. À être dans la terre, à semer, voir pousser, récolter, cela m’a ramenée à l’essentiel. "



L’essentiel c’est la planète, l’environnement, la terre nourricière. " Sans elle, on est mal ! " Elle sustente bien sûr mais peut aussi divertir. " Elle est belle. " La regarder est un premier plaisir. Et puis, grâce à elle, " on peut surfer par exemple ". Le titre retenu est Māmā fenua : jardin d’Eden. " J’ai voulu, avec cela, remercier mère nature, lui rendre hommage ."



29 toiles



L’exposition démarre à la Maison de la culture ce mardi. Il n’y aura pas de vernissage en raison de la crise sanitaire, mais Tvaite sera présente pour recevoir les visiteurs aux heures d’ouverture. Différents formats seront disponibles pour s’adapter aux différents budgets.



Māmā fenua : jardin d’Eden donnera à voir 29 toiles toutes très colorées. " Encore plus que d’habitude ", précise Tvaite. Précédemment, elle sélectionnait deux couleurs pour chacun de ses tableaux et jouait avec les nuances. Cette fois-ci, " c’est bariolé ".



Le visiteur pourra découvrir des fleurs, des fruits, des plantes qui seront mis en scène. " J’ai l’avantage de connaître la salle, j’ai pensé des ensembles de tableaux en fonction des espaces. " La déambulation dans le jardin de Tvaite sera comme une bouffée d’oxygène, un bol d’air.



" C’est très léger, ça fera du bien ." Le travail de ces derniers mois a tourné autour des éléments de la nature qui sont très figuratifs. Ils sont mêlés à quelques motifs graphiques.



Des œuvres plus abouties



Les tableaux sont reconnaissables entre tous. L’œuvre de Tvaite a sa propre personnalité, marquée et de plus en plus assumée. " Je ne saurais l’expliquer précisément, mais je sens que j’ai passé un cap. "



Elle dit avoir beaucoup de doutes, à tous niveaux, et dans différents champs de sa vie, de la place dans le monde et dans la marche du monde. " Mais pour la peinture, et pour cette exposition en particulier, je n’en ai pas eu ." Elle n’a pas d’appréhension, ne se perd pas dans de possibles projections.



Prise par une énergie créatrice, Tvaite continue à peindre à quelques jours de l’exposition. " Je sais qu’ensuite, une fois l’événement passé, je serai prise par autre chose. " Elle ne pourra jamais se défaire de la peinture, mais elle songe à faire évoluer ses activités en parallèle.



Par exemple, redonner vie à d’anciens objets comme une table, un banc, un meuble usés mais toujours en bon état. Une sorte de surcycling (upcycling).



" J’ai toujours été sensible aux problématiques environnementales, à l’écologie, mais je vais encore plus loin dans la réflexion ." Tvaite, se concentre vers les circuits courts, la consommation locale.



Le recyclage d’objet prend tout son sens dans ce contexte. Elle envisage par ailleurs de proposer des services de décoration d’intérieur. Elle pourrait créer puis faire fabriquer sur le territoire des pochoirs pour personnaliser des pans de murs par exemple.



Ses projets à l’international sont en standby. Elle devait exposer aux États-Unis cette fin d’année. Mais l’idée pour l’instant est de se recentrer sur le moment et son environnement. Toute une philosophie.