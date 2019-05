Tvaite inspirée par l'arc-en-ciel, Te anuanua

PAPEETE, le 16 mai 2019 - L'artiste peintre revient à la Maison de la culture pour la 3e année consécutive. Elle propose une série de toiles aux couleurs de l'arc-en-ciel, émaillées de motifs en lien avec le ciel et la terre nourricière. Plus tard, Tvaite se rendra en Californie puis au Japon pour exposer ses créations.



Les toiles de Tvaite ont toujours beaucoup de couleurs. L'exposition qui se prépare salle Muriavai le confirme, si besoin était. " Le thème, c'est l'arc-en-ciel, Te anuanua ", explique l'artiste peintre.



C'est une vision de l'arc-en-ciel qu'elle propose. Pour chaque couleur, elle a composé quatre tableaux. Sachant qu'elle a retenu six couleurs au total et non sept, les nuances entre l'indigo et le violet étant trop subtiles pour le travail réalisé. En plus, quelques toiles noires montrant les sept couleurs de l'arc-en-ciel réunies viennent compléter la série de l'exposition.



" J'ai par ailleurs ajouté, sur toutes les toiles, des éléments du ciel, les étoiles, la lune, la pluie… Enfin, la pluie annonçant pour moi l'abondance, j'ai également peint des motifs figuratifs de la terre nourricière, le tarot, le cocotier, le 'uru, les fleurs tropicales ."



Son thème est apparu il y a un an tout juste. " C'est amusant, les thèmes à la Maison de la culture me viennent lorsque j'y expose. En 2017, j'ai trouvé celui de 2018 et en 2018, celui de 2019 ."



Tvaite se dit très contente du résultat de son travail 2019. " Je pense que je m'autorise plus de liberté, j'ai évolué par rapport à mes premières toiles. Je n'ai plus peur de me lancer, je m'affranchis de ce que pensent les autres ."



Dans le cadre de cette évolution, l'artiste se lance dans différents projets. En septembre, mois d'anniversaire de Bobby Holcomb, elle annonce un rendez-vous à Huahine en l'honneur de l'artiste hawaïen, probablement à l'hôtel Lapita. " J'ai besoin de retourner aux sources, de rendre hommage à celui qui m'a donné envie de peindre. " Ce projet reste toutefois à finaliser.



En octobre Tvaite retournera en résidence au Méridien de Bora Bora, fin octobre elle participera à une exposition collective à la galerie Winkler à Papeete et en décembre, elle montera sa première exposition internationale en Californie à Los Angeles.



" L'idée étant, au-delà de la présentation des toiles, de mettre en avant la Polynésie à travers les cinq sens avec la dégustation de produits, la diffusion de musique et d'un parfum d'ambiance créé spécialement pour l'occasion, la distribution de fleurs de tiare pour le toucher. "



Ensuite, en 2020, elle a d'ores et déjà prévu une exposition dans une galerie d'art de Kyoto, au Japon. " Elle aura lieu en mai ", se réjouit Tvaite. " Les Japonais sont très attirés par la Polynésie en général, et l'art polynésien en particulier ", assure-t-elle d'après ses premiers contacts.