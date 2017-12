Tvaite expose à Bora Bora, la perle du Pacifique

PAPEETE, le 8 décembre 2017 - Après la Maison de la culture en mai, puis carrefour Faa'a où ses œuvres sont toujours fixées, Tvaite place ses toiles à bora Bora. Une île qu'elle connaît (elle vit à Raiatea) et qui l'a inspirée pour cette nouvelle collection.



" Le thème de cette nouvelle exposition est la perle du pacifique ", explique l'artiste peintre Tvaite. " C'est une exposition dédiée à Bora Bora que je connais bien. J'ai beaucoup d'amis originaires de là-bas, j'y vais souvent. " Tvaite vit non loin, à Raiatea où elle a son atelier.



" Les gens de Bora bora sont très fiers de l'île, ils y sont attachés", poursuit-elle. "Je voulais leur dédier une exposition." Pour ce nouveau rendez-vous, les couleurs sont à l'honneur. "J'ai choisi une palette de couleurs très vives. "



Le lagon et les fleurs



Quand elle entend parler de Bora Bora, Tvaite pense " au lagon bien sûr, le bleu du lagon est donc très représenté ". Elle pense aussi aux fleurs. " C'est une île très touristique. Il y a donc beaucoup de fleurs, de colliers de fleurs, de couronnes, ça sent bon. " Et c'est inspirant.



Dix-neuf toiles vont être exposées au restaurant le Maikai Bora Bora. Des toiles de plus petites tailles que celles déjà présentées par l'artiste. " Et cela pour deux raisons ", indique-t-elle. " J'ai d'abord été limitée par l'espace. Je ne pouvais pas accrocher de trop grands tableaux. Et puis, j'espère bien pouvoir toucher les touristes. Et, pour qu'il puisse repartir avec dans leur valise, il leur faut de petit format. "



Deux symboles forts



Tout au long de l'exposition, deux symboles forts jouent les fils directeur. Une écaille de poisson pour rappeler le lagon et une tiare anei, fleur endémique de l'île. " C'est une fleur blanche à cinq pétales à laquelle est associée une légende. " Ces deux symboles sont ceux toutes les toiles.



Le travail de l'artiste a été présenté au grand public en octobre 2016, Raiatea. Intitulée Tapanuanua, l'exposition de 38 toiles a eu lieu à la galerie Anuanua. Ensuite, en mai 2017, l'artiste a posé ses œuvres à la Maison de la culture de Tahiti. Là, 34 toiles ont été présentées, rassemblées par le thème Mandalas no porinetia.



Ce rendez-vous, à la Maison de la culture a donné naissance à une ligne en série limitée de coques de vini. " J'ai retenu trois toiles que je fais imprimer sur des coques ici en Polynésie. " D'autres collections verront le jour en parallèle aux expositions.



Les prochains rendez-vous sont déjà pris. " Je serai de nouveau à la Maison de la culture en avril prochain et ensuite, je reviendrai sur mon île. " Pour découvrir ses toiles vous pouvez vous rendez dans la galerie du Carrefour Faa'a.