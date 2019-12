Tutearii Hoatua gagne la Viper race

TAHITI, le 16 décembre 2019 - Nouvelle victoire pour Tutearii Hoatua qui a remporté ce week-end la Viper racen une course qui s'est déroulée à Raiatea.



La course Viper Race s’est déroulée ce week-end à Raiatea sur un parcours de 35 kilomètres en deux étapes autour de Raiatea. Tutearii Hoatua a remporté la course en 5h18’09 devant Maxime Pani en 5h18’43 et Manutea Million en 5h19’30. Dans la catégorie féminine, c’est Vaimiti Maoni qui s’impose en 6h26’24 devant Aurélie Laplane en 6h27’30 et Mahia Berdichevski-Poroi en 6h41’37.

Dans la catégorie vétéran, c’est Patete Roopinia qui gagne en 5h40’54 devant Teiva Lemaire en 5h47’36 et Alfred Faahu en 5h50’54. Seulement trois rameurs étaient engagés dans la catégorie open junior : Hoanui Faaoa arrive premier en 5h51’05 devant Keahi Agnieray en 5h56’13 et Rachedi Nohotea en 6h06’43.Une catégorie relais était également proposée. C’est le tandem Turura Tauaroa/Vaihau Tauaroa qui gagne en 5h21’41 devant le tandem Manitua Teriipaia/Tereva Pirihau en 5h26’23 et le tandem Ellis Ariimanu/Gilbert Opeta en 5h29’10.Une quarantaine de rameurs étaient engagés dans la catégorie relais, une douzaine de rameurs ont fait la course en open homme, une dizaine de rameurs ont concouru dans la catégorie vétéran homme et six rameuses ont concouru en open dames…pour un total d’environ 90 participants.Pour rappel, Tutearii Hoatua avait remporté la dernière grande course V1, le Mémorial Serge Hoatua, il y a un mois. Le rameur de Tautira termine donc l’année en force. La course s’est terminée près du marae de Taputapuatea.