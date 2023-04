Tutearii Hoatua en V1 et Air Tahiti en V6 s'imposent au Te 'Aito Manihi

Tahiti, le 9 avril 2023 - Tutearii Hoatua a signé, vendredi, sa deuxième victoire de la saison en s'imposant au Te 'Aito Manihi. Le rameur du Team OPT a devancé Kevin Kouider et Hotuiterai Poroi. Ce dernier s'est ensuite bien rattrapé, samedi, en s'imposant avec son équipage du Team Air Tahiti Va'a sur la course de V6 devant le Team OPT de Hoatua et Manihi Va'a.



Quelques-un des meilleurs rameurs du fenua se sont donnés rendez-vous aux Tuamotu et plus précisément au Te 'Aito Manihi pour ce long week-end pascal. Au programme, comme pour la précédente édition, des courses en V1, le vendredi, et des courses en V6 le samedi. En va'a hō'ē, 63 rameurs, dans la catégorie reine des séniors hommes, avaient fait le déplacement sur l'atoll. Parmi eux on retrouvait les trois vainqueurs des premières courses de la saison : Tutearii Hoatua, victorieux de la Taaroa Race, Steeve Teihotaata de la Mata Are Race et Hititua Taerea, qui avait signé sa première victoire de l'année à la Tainuiatea Race début avril. Le Te 'Aito Manihi était donc un juge de paix de ce début de saison.



Au programme pour les cadors du V1, un parcours d'un peu plus de 23 km dans la lagon de l'atoll. Et l'on retiendra de cette édition que le plus costaud a été Tutearii Hoatua. Le rameur du Team OPT a bouclé les 23 km de course en 1h38'49 et s'offrait sa deuxième victoire de la saison. Ce dernier a devancé de plus de 30 secondes Kevin Kouider, deuxième, et Hotuiterai Poroi, troisième, pointait à 50 secondes du vainqueur. Kyle Taraufau, quatrième, et Steeve Teihotaata, cinquième, complétait le quintet gagnant de ce Te 'Aito Manihi.



Après le V1, tout ce beau monde a enchainé samedi avec la course de V6 sur un parcours de 38 km qui a mixé lagon et sorti au large. Sur la ligne de départ neuf équipages, dont le Team OPT, le Team Air Tahiti Va'a, emmené par Poroi et Taraufau et renforcé sur cette course par le prêt de Hititua Taerea, et évidemment l'équipage de Manihi Va'a. La course a été dominée par les aviateurs d'Air Tahiti qui l'ont emporté en 1h59'56, devançant de plus d'une minute le Team OPT de Hoatua. Manihi Va'a a complété le podium en V6 en pointant à plus de deux minutes des vainqueurs.



Du côté des dames, la course en V1 a été dominée par l'expérimentée Marguerite Temaiana, intouchable depuis le début de saison. Vaimiti Maoni s'est classée deuxième et a été une nouvelle fois à la bagarre avec la junior, Mihinoa Paari. Prochain rendez-vous pour les rameurs les championnats de Polynésie de vitesse organisés sur le plan d'eau de Taaone.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 9 Avril 2023 à 09:05 | Lu 179 fois