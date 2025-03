Turquie: le pouvoir tente d'éteindre la contestation

Istanbul, Turquie | AFP | vendredi 27/03/2025 - Les autorités turques tentent d'éteindre la contestation qui secoue une partie du pays depuis le 19 mars et l'arrestation du maire d'Istanbul, en s'en prenant aux médias d'opposition et en traquant les petits groupes de manifestants qui surmontent leur peur, le visage masqué.



Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a fait part jeudi des "inquiétudes" de Washington face à l'instabilité dans ce pays.



"Nous observons. Nous avons exprimé nos inquiétudes. Nous n'apprécions pas de voir une telle instabilité dans la gouvernance d'un pays qui est un si proche allié", a-t-il déclaré à la presse dans un vol le ramenant du Suriname à Miami, en Floride.



Le gouvernement a annoncé près de 2.000 arrestations en neuf jours lors de manifestations interdites par les autorités pour dénoncer l'arrestation du maire d'opposition, Ekrem Imamoglu, qui dirigeait la plus grande et plus riche ville du pays.



Elles visent aussi les voix critiques des médias d'opposition: le Haut conseil turc de l'audiovisuel (RTÜK) a imposé dix jours d'interruption de programmes à Sözcü TV pour "incitation à la haine et à l'hostilité" et a annoncé en avoir sanctionné trois autres.



Les autorités ont également expulsé jeudi un journaliste de la BBC, Mark Lowen, venu couvrir les manifestations dans le pays, l'accusant de représenter "une menace pour l'ordre public".



"Ce n'est pas juste ce que fait l'Etat. Nous sommes ici pour défendre nos droits", a confié jeudi soir "Raftel", caricaturiste de 21 ans à l'AFP. "Mais c'est un peu effrayant ce soir, il y a trop de policiers. La dernière fois, ils ont emmené environ 300 personnes. J'ai peur moi aussi, pour être honnête".



Comme la veille, les policiers qui les filment en leur barrant la route leur ordonnent de "retirer leurs masques (s'ils) veulent passer".



La BBC a dénoncé "un incident extrêmement préoccupant" et le Royaume-Uni qui avait gardé le silence jusqu'ici a dit attendre de la Turquie le "respect (...) de l'Etat de droit, y compris des processus judiciaires rapides et transparents", selon un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.



Dix journalistes turcs arrêtés en début de semaine, accusés d'avoir participé à des rassemblements interdits, ont été remis en liberté à Istanbul et Izmir dont le photographe de l'Agence France-Presse Yasin Akgül, en fin de journée.



Mais les poursuites à son égard n'ont pas été levées, a indiqué son avocat.



- 1.879 arrestations -



Le mouvement de contestation entamé le 19 mars, le plus important depuis le mouvement de Gezi parti de la place Taksim d'Istanbul en 2013, est porté en grande partie par la jeunesse, qui continue de se mobiliser.



Dans la capitale Ankara, des étudiants en médecine et certains de leurs professeurs ont de nouveau manifesté jeudi.



À Istanbul, où la contestation est la plus vive, plusieurs centaines de jeunes, généralement masqués, se sont rassemblés dans un arrondissement dont le maire CHP a également été arrêté, ont constaté des journalistes de l'AFP.



"Il y a de nombreuses raisons de descendre dans la rue, mais nous sommes ici pour défendre notre juste cause et la police nous en empêche", martèle Asena Orman, 28 ans. "Nous sommes ici, les jeunes, contre tout ce que le gouvernement a fait depuis 23 ans", date de l'arrivée au pouvoir du parti AKP puis du président Recep Tayyip Erdogan, a-t-elle ajouté.



Le CHP a cessé de convier chaque soir des dizaines de milliers de personnes devant l'hôtel de ville d'Istanbul. Il tiendra un rassemblement samedi à la mi-journée, dans un autre endroit de la mégapole de 16 millions d'habitants.



Mais la jeunesse essaie de maintenir la contestation vivace avant le grand weekend de l'Aïd qui marque la fin du ramadan, déambulant par petits groupes, applaudis par les riverains et leurs concerts de casseroles.



Le chef de l'Etat a répété qu'il ne céderait pas à la "terreur de la rue". Selon les autorités, 1.879 personnes ont été arrêtées, dont 260 ont été ou sont en voie d'être incarcérées et 950 remises en liberté - la moitié d'entre elles sous contrôle judiciaire.



"Je n'ai jamais vu en cinquante ans des +mesures de sécurité+ comme celles en vigueur cette semaine", a écrit jeudi le romancier turc et Prix Nobel de littérature 2006 Orhan Pamuk, dans un long article publié par le site turc T24.



- "Mentalité de censeur" -



"Le caractère systématique des poursuites contre les figures de l'opposition, de la société civile, les atteintes à la liberté de s'informer, de rassembler, l'arrestation et la mise en détention du maire d'Istanbul constituent de manière très claire des atteintes et des agressions qu'on ne peut que regretter", a déploré jeudi le président français Emmanuel Macron.



L'ONG Reporters sans Frontières (RSF) classe la Turquie à la 158ème place sur 180 de son classement de la liberté de la presse.



Lors d'une rencontre avec la presse à Istanbul, le ministre turc de la Justice, Yilmaz Tunç, a affirmé que la justice turque est "indépendante et impartiale", et la Turquie un "Etat de droit".



L'arrestation de M. Imamoglu n'a rien de "politique", a-t-il assuré, dénonçant des "accusations injustes, illégales et injustifiées" contre le président Erdogan.