Turouru Temorere : "Mes modèles: Simone Veil, Marie Curie, Coluche..."

PARIS, le 11 décembre 2017. Alors que l'élection de Miss France 2018 est prévue ce samedi en métropole, miss Tahiti, Turouru Temorere s'est confiée à Paris Match La prochaine Miss France sera connue ce samedi. Le concours de beauté est organisé à Châteauroux, La soirée sera présidée par l’illustre couturier Jean-Paul Gaultier et par Iris Mittenaere, Miss Univers 2016. En attendant de découvrir celle qui succédera à Alicia Aylies, le comité a révélé le nom des cinq personnalités qui auront la lourde tâche de désigner Miss France 2018. Il s'agit de Nolwenn Leroy, Vincent Clerc, rugbyman au Racing club de Toulon, de l’humoriste Anne Roumanoff, l’acteur de la série Clem Agustin Galiana, et la chanteuse et comédienne Lorie Pester.Dans un entretien à Paris Match, la représentante du fenua Turouru Temorere a confié que ce qui pourrait la faire passer à côté de la couronne était sa "".Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2016, est un modèle pour la jeune Polynésienne. Elle admire "met en avant Turouru.Au delà du concours de Miss France, miss Tahiti a confié avoir comme modèles :, souligne-t-elle.Turouru précise enfin qu'elle n'est plus un coeur à prendre.