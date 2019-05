Tupaia Tuia, 1 représentation unique qui valorise 2 ans de recherches

pour aboutir notamment à une narration plus équilibrée de l’histoire commune

Notre objectif était l’approfondissement des connaissances sur l’histoire du pays, les us et coutumes de la culture polynésienne, la culture dans le Pacifique et la transmission de valeurs

Nous avons, pour ce faire, lu les ouvrages relatifs à Tupaia mais aussi rencontré l'un de ses descendants qui vit à Raiatea pour enrichir les informations consignées

Le message à travers cette représentation est l'unité entre peuple ma'ohi et peuple occidental, l'unité dans les valeurs ancestrales, l'unité dans les valeurs occidentales.

PAPEETE, le 27 mai 2019 -La représentation historico-culturelle intitulée "Tupaia Tuia" sera donnée par le collectif homonyme à la salle de Manu iti de Paea samedi prochain. Elle sera ensuite présentée en Nouvelle-Zélande en octobre dans le cadre du Tuia 250 Tupaia est cet ancêtre qui a quitté sa patrie en août 1769 sur le bateau de James Cook. Il a gagné la confiance des Maoris en leur parlant dans sa langue maternelle. Il y a 250 ans, il était en Nouvelle-Zélande avec le capitaine du bateau Endeavour. Le terme "tuia" signifie quant à lui "l'unité", "le lien".Le Tuia 250 est une grande manifestation nationale organisée en Nouvelle-Zélande à partir d'octobre, à Gisborne et qui durera 6 mois. Elle commémore les 250 ans du premier contact entre les Maoris et les Européens. Plusieurs activités seront mises en place à cette occasion.Par exemple, une flottille de navires européens et du Pacifique (dont Fafaaite) convergera vers les côtes néo-zélandaises, des "kōrero", des discussions et des débats seront également mis en place "", précise Yasmina Taumihau qui fait partie du collectif Tupaia Tuia.Il y a 2 ans de cela, l'idée de participer au Tuia 250 a émergé au sein du collectif Tupaia Tuia. Celui-ci se compose de 5 associations : "Tama no Paea" dirigé par Gournac Taurere, "Nati Hiva" présidé par Neuffer Ropati, "Tama no Puna" dirigé par Hauata Judith, le groupe de danse "Ahutoru nui" de Tirao Coco et Vaa Hono, le groupe organisateur du projet intitulé "Sur les traces de Tupaia".Le collectif a lancé des recherches. "", indique Yasmina Taumihau. "."Une représentation historico-culturelle a vu le jour. Elle se décline en danses, chants, 'orero. "On raconte une histoire", explique Yasmina Taumihau. "Avant le départ, Vaa Hono a tenu à mettre à profit le fruit de ses deux années de recherche en Polynésie.