Tuamotu : Des tourbillons marins s’abattent sur Katiu

Papeete, le 26 janvier 2019 - Plusieurs tourbillons d’eau se sont abattus vendredi 25 janvier dans l’après-midi au large de l’atoll de Katiu dans les Tuamotu. L’une de ces trombes marines a endommagé une maison et un bébé a également été légèrement blessé.



Les habitants de Katiu, situé dans les Tuamotu, ont assisté hier à un spectacle impressionnant hier lorsque plusieurs tourbillons marins ont fait leur apparition au large de leur atoll. Au total, cinq tourbillons, plus communément appelés « trombes marines », se sont formés. Selon nos confrères de Polynésie la 1ère, l'une d'entre eux s'est approchée de la terre endommageant une maison et blessant légèrement un bébé.

Sur les réseaux sociaux, les habitants ont exprimé leur solidarité et se sont mis au nettoyage des dégâts engendrés par ces trombes d’eau.