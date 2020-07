Tryo clôture son année à Tahiti

TAHITI, le 7 juillet 2020 - Les spectacles de fin de saison de la société Angela R. Productions viennent d’être dévoilés. Sont attendus Oldelaf et Alain Berthier, la comédie musicale La Légende du lion, le retour du roi et le groupe Tryo qui se réjouit de retrouver la scène après ce début d’année mouvementé.



La fin de saison de Angela R. Productions s’annonce diversifiée. En septembre, Oldelaf et Alain Berthier monteront sur la scène du Petit théâtre. En octobre, c’est la comédie musicale La légende du lion, le retour du roi qui aura lieu au Grand théâtre. Enfin, en novembre, Tryo est attendu sur le motu de l’Intercontinental.



Le duo Oldelaf (Olivier Delafosse) et Alain Berthier présentera La folle histoire de Michel Montana. Un spectacle qui réhabilite la mémoire du chanteur en revenant sur ses chansons inoubliables et qui se présente un peu comme une conférence passionnante et instructive.



En musique, en humour et en chanson, Oldelaf avec ses mots et Alain Berthier avec sa contrebasse invitent le public à revenir sur le parcours de Michel Montana qui, en 40 ans de carrière, n’a jamais rencontré le succès.



D’après Angela Ramirez, de Angela R. Productions, Oldelaf " réjouit de revenir à Tahiti car pour lui, cela reste une scène à part ".



La légende du lion, le retour du roi consiste en différents tableaux aux nombreux artistes qui interprètent des chansons originales. Vêtus de costumes conçus spécialement pour l’occasion, les artistes parlent d’un monde d’animaux dirigé par un couple de lions.



Aidé du chaman, qui est aussi conseiller du royaume, le couple présente son nouveau-né aux animaux. Le père rappelle à son fils les responsabilités qu'engagent la royauté et "l'histoire de la vie", qui connecte tous les êtres vivants. Mais, le frère du roi convoite le trône, et il est prêt à tout pour arriver à ses fins.



Tryo enfin, est un groupe de musique qui fête ses 20 ans en 2020. Suite à la crise sanitaire, tous ses concerts ont été annulés. " Les artistes sont donc très heureux de pouvoir venir à Tahiti, cela sera leur premier concert depuis le déconfinement et leur dernier pour l’année 2020 ."