Tryo : “Ça va être un grand moment en famille”

TAHITI, le 20 avril 2022 - Le groupe de musique arrive à Tahiti pour deux concerts. Ils reprendront des titres qui ont marqué leur carrière et interpréteront des morceaux plus récents de leur dernier album, Chants de bataille, sorti en 2021.



Le concert de Tryo a été plusieurs fois repoussé en raison du contexte sanitaire. Le groupe, qui devait fêter ses 25 ans, fêtera donc ses 25 plus 2 ans ! Les membres du groupe, à la veille du Jour J, sont “ impatients et plus que prêts ! ” Ils joueront à guichet fermé samedi. Aussi, une date a été ajoutée dimanche pour les fans.



Manu Eveno, Guizmo et Christophe Mali ont créé le groupe Tryo en 1995. Ils ont été rejoints l’année suivante par Daniel Bravo. Malgré cette nouvelle composition, les membres ont choisi de garder le nom d’origine. Ils ont d’abord enchaîné les festivals avant de sortir un premier album intitulé Mamagubida en février 1998. L’album, dont la première chanson est le fameux L’hymne de nos campagnes, rencontre un franc succès.



Le quatuor est un incontournable de la chanson française. Il aborde différents thèmes qui lui tiennent à cœur au fil de ses albums. Grain de sable est particulièrement engagé politiquement. L’écologie est aussi un thème que Tryo ne se lasse pas d’aborder. Dans leur album Ce que l’on sème (4e), les fans ont pu découvrir un bulletin de promesse de dons en faveur de Greenpeace. Au total, sept albums sont déjà sortis dont le dernier, chants de bataille, en 2021.



Manu Eveno a quitté Tryo en 2021. Pour le concert à Tahiti, le groupe sera composé de Guizmo, Christophe Mali, Daniel Bravo accompagnés d’un guitariste et d’un pianiste. Ensemble, ils reprendront des tubes puisés dans les différents albums, y compris dans Chants de bataille. Ils promettent de “ tout donner pour que les gens ne regrettent pas leur venue ”. Leurs mots d’ordre ? “ Bonne humeur et vivre ensemble ”.



“Tahiti, on arrive !”



Le concert a été maintes fois repoussé, comment vous sentez-vous à la veille du jour J ?

“ Comme le public ! Impatients de les rencontrer et ultra motivés ! C’est vrai que nous avons vécu report sur report en métropole ou pour nos différents projets de concerts à l’étranger depuis deux ans. Nous sommes impatients et plus que prêts ! ”



Pouvez-vous nous en dire plus sur le concert que vous allez proposer ? Est-ce bien toujours un concert pour vos 25 ans malgré les reports ?

“ On ne vous dira pas tout, mais ce sera un concert où les fans pourront retrouver les anciens titres qu’ils aiment depuis… 27 ans maintenant ! Mais aussi des nouveaux morceaux écrits pendant le confinement pour le dernier album Chants de bataille. Les mots d’ordre ? Bonne humeur et vivre ensemble. On fêtera nos 25 ans + 2 ! ”



Vous jouez à guichet fermé, votre public est fidèle même à l'autre bout du monde, comment l'expliquez-vous ?

“ On ne s’attend jamais à jouer à guichet fermé à l’autre bout du monde ! C’est pour nous toujours une surprise quand nous voyageons, on ne sait pas à quoi s’attendre. Nous sommes ravis de cet engouement et nous allons tout donner pour que les gens ne regrettent pas leur venue. Ça va être un grand moment en famille .”



Vous proposez une musique engagée, quels sont les messages qui vous tiennent à cœur en 2022 ?

“Le vivre ensemble, la solidarité, la liberté et surtout la lutte contre le changement climatique ! Mais les mots d’ordre principaux resteront l’optimisme et la fête. Nous sommes là pour nous détendre. Tahiti semble être l’endroit idéal pour cela ! ”



Envisagez-vous un autre album ? Quels sont vos projets ?

“ On continue d’écrire des chansons et on prépare la suite. Mais notre priorité est la scène. Nous avons besoin de retrouver les concerts et notre public, c’est notre ADN ! Nous commençons donc à Tahiti puis nous partons pour une longue série de dates qui se prolongeront jusqu’en 2023. On a hâte de vous retrouver pour commencer enfin cette tournée reportée depuis plus de deux ans. Tahiti, on arrive ! ”



Êtes-vous déjà venus à Tahiti ? Sinon, quelle idée vous faites-vous de cette destination ?

“ Christophe Mali est déjà venu il y quelques années en famille, il est impatient de revenir, mais c’est la première fois que Tryo vient à Tahiti. Ce sera une vraie découverte pour la plupart d’entre nous. On imagine du sable blanc, des vagues sur une mer turquoise et surtout des gens accueillants qui savent faire la fête. ”



Pratique



Le concert de Tryo du 23 avril au Motu de l’Intercontinental est complet. Une date a été ajoutée le 24 avril au Tahiti by Pearl beach resort à Arue à 18 heures.



Tarif : 7 700 Fcfp.



Tickets disponibles

Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 20 Avril 2022 à 17:25 | Lu 109 fois