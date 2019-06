Trump vante sa rencontre avec Charles, "Prince des Baleines"

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 13/06/2019 - Les fautes de frappe, d'orthographe et de syntaxe de Donald Trump sur Twitter ne se comptent plus. Mais celle de jeudi devrait rester célèbre.



Evoquant sa récente rencontre à Londres avec le prince Charles, il a ajouté un "h" malencontreux à Wales (Galles), l'affublant du même coup du titre de "Prince des Baleines".

Il a rapidement corrigé le tir pour redonner au fils aîné d'Elizabeth II son véritable titre (Prince de Galles), mais le mal était fait: le concours des jeux de mots était lancé sur les réseaux sociaux.

Même effacé, le tweet initial n'est pas près d'être oublié.

"Je parle tous les jours avec des +gouvernements étrangers+. Je viens de rencontrer la reine d'Angleterre, le Prince des Baleines, le Premier ministre du Royaume-Uni, le président français et le président polonais", y écrivait le 45e président des Etats-Unis.