Trump va promulguer sa loi budgétaire XXL pour la fête nationale

Washington, États-Unis | AFP | vendredi 03/07/2025 - Le président américain Donald Trump va promulguer sa loi budgétaire en grande pompe vendredi à l'occasion de la fête nationale, avec feux d'artifice et parade aérienne d'un bombardier furtif B-2, le type d'avion utilisé lors des raids en Iran.



Le dirigeant américain avais mis la pression sur les élus républicains pour que le Congrès adopte sa "grande et belle loi", comme il l'a baptisée, avant le 4 juillet. La loi a été définitivement votée jeudi, juste à temps.



Jamais avare de mises en scène spectaculaires, le milliardaire américain va maintenant associer sa victoire législative, pièce maîtresse du programme de son second mandat, à une grande fête à la Maison Blanche pour célébrer les 249 ans de l'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne.



Donald Trump a annoncé qu'une cérémonie de signature se tiendrait à la Maison Blanche à partir de 16H00 locales (20H00 GMT), en présence des parlementaires.



"Ensemble, nous célébrerons l'indépendance de notre nation et le début de notre nouvel âge d'or", a-t-il lancé sur son réseau Truth Social jeudi.



L'adoption du projet de loi est le dernier d'une série de succès politiques pour Donald Trump ces dernières semaines, entre cessez-le-feu entre l'Iran et Israël après des frappes sur des sites nucléaires iraniens, accord sur les dépenses de l'Otan, et décision de la Cour suprême favorable à l'exécutif.



Elle confirme aussi son emprise sur le Parti républicain et, pour l'heure, sur la politique américaine en général.



Jeudi soir, lors d'un meeting dans l'Iowa (centre), Donald Trump a savouré sa victoire. "Il n'y a pas de plus beau cadeau d'anniversaire pour l'Amérique que la victoire phénoménale que nous avons remportée il y a quelques heures à peine, lorsque le Congrès a adopté le grand et magnifique projet de loi visant à redonner sa grandeur à l'Amérique", a-t-il lancé à la foule.



L'ancien magnat de l'immobilier a toutefois passé sous silence les vives inquiétudes de son parti et des électeurs, qui craignent que ce projet ne fasse gonfler la dette publique et n'affaiblisse les aides à la santé et à la protection sociale.



La cérémonie de signature aura lieu "le 4 juillet, comme le président l'a toujours dit et espéré", a souligné jeudi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.



Un B-2, le type d'avion qui a bombardé les installations nucléaires iraniennes le 22 juin, et des avions de chasse effectueront une parade aérienne au-dessus de la Maison Blanche pour l'occasion, tandis que certains pilotes qui ont mené l'opération militaire en Iran seront présents lors de la cérémonie.



- Coupes dans la santé -



Donald Trump a fait adopter le projet de loi malgré des doutes au sein de son parti et l'opposition bruyante de son ancien allié, le milliardaire Elon Musk.



Après le Sénat, qui l'avait approuvé mardi de justesse, la Chambre des représentants a adopté définitivement ce texte par 218 voix contre 214, un vote très serré, précédé de multiples pressions et tractations.



La loi budgétaire tentaculaire honore bon nombre des promesses de campagne de M. Trump: augmentation des dépenses militaires, financement d'une campagne d'expulsion massive de migrants et engagement de 4.500 milliards de dollars pour prolonger les crédits d'impôt accordés lors du premier mandat du républicain.



Pour compenser le creusement de la dette publique, la nouvelle loi réduira le programme fédéral d'aide alimentaire et imposera d'importantes coupes au Medicaid, régime d'assurance santé pour les Américains à revenus modestes, les plus importantes depuis son lancement dans les années 1960.



Selon certaines estimations, jusqu'à 17 millions de personnes pourraient perdre leur couverture d'assurance santé et des dizaines d'hôpitaux ruraux pourraient fermer leurs portes.



Les démocrates espèrent que le mécontentement provoqué par les conséquences de la loi les aidera à renverser la Chambre des représentants aux élections de mi-mandat de 2026.



Il s'agira pour eux de montrer qu'il s'agit d'une énorme redistribution de richesses des Américains les plus pauvres vers les plus riches.