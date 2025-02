Trump se moque de Taylor Swift huée lors du Super Bowl

La Nouvelle-Orléans, États-Unis | AFP | lundi 09/02/2025 - Donald Trump s'est moqué de la chanteuse Taylor Swift, qui avait soutenu la candidate démocrate Kamala Harris pendant la campagne électorale, après que la méga star américaine a été huée dimanche lors de la finale du Super Bowl, le championnat de football américain, et de la victoire de Philadelphie sur Kansas City.



Taylor Swift, qui est en couple avec un des joueurs vedettes de Kansas City, Travis Kelce, a été sifflée lorsque son visage est apparu sur les écrans géants du Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans lors d'une pause.



Donald Trump était aussi venu assister à la finale du championnat de foot américain, premier président en exercice à être présent lors de cette grand-messe de la culture américaine.



Même s'il a quitté le stade peu après la deuxième mi-temps, il ne s'est pas privé de chahuter la reine de la pop. "La seule qui a eu une nuit plus difficile que les Kansas City Chiefs a été Taylor Swift", a-t-il écrit sur le réseau Truth Social. "Elle a été HUEE (...) MAGA a la rancune tenace", a-t-il ajouté, en référence à son mouvement politique "Make America Great Again".



Le président américain avait aussi auparavant partagé un post d'un autre compte mettant en lumière le contraste entre les huées visant Taylor Swift et les acclamations dont il a bénéficié lorsque son visage est apparu à l'écran pendant l'interprétation de l'hymne américain : "Trump reçoit des bravos massifs pendant que Taylor Swift est huée - le monde est en train de guérir".



Taylor Swift s'est impliquée en 2024 dans la campagne électorale américaine en soutenant Kamala Harris, ce qui avait enragé Donald Trump, au point de le pousser à écrire sur Truth Social: "Je déteste Taylor Swift".