Trump réautorise la pêche commerciale dans un vaste sanctuaire marin du Pacifique

Tahiti le 18 avril 2025. Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret visant à réautoriser la pêche commerciale dans un vaste sanctuaire marin situé au beau milieu de l'océan Pacifique et abritant l'un des écosystèmes les plus vulnérables au monde.



Ce sanctuaire, nommé Pacific Remote Islands Marine National Monument, avait été créé début janvier 2009 par le président George W. Bush puis largement étendu en 2014 par son successeur Barack Obama.



Il comprend aujourd'hui plus de 1,2 million de kilomètres carrés d'eaux protégées - soit près de deux fois la superficie du Texas - autour de sept îles et atolls de l'océan Pacifique.



La pêche commerciale ainsi que l'extraction de ressources, notamment minières, y étaient jusqu'ici interdites, mais la pêche traditionnelle et de loisir continuaient d'être permises.



Selon Donald Trump, cette interdiction de pêche commerciale "désavantage(ait) les pêcheurs commerciaux honnêtes des États-Unis" en les poussant "à pêcher plus loin au large dans les eaux internationales pour rivaliser avec des flottes étrangères mal réglementées et fortement subventionnées".



Et "une pêche commerciale correctement gérée ne mettrait pas en danger les objets d'intérêt scientifique et historique" protégés par le sanctuaire, a-t-il affirmé.



Les zones maritimes qui composent le sanctuaire abritent des récifs coralliens vierges ainsi que de nombreuses espèces en danger, parmi lesquelles des oiseaux de mer et certains requins et baleines. Elles figurent parmi les environnements tropicaux marins les plus immaculés et vulnérables de la planète, notamment face au changement climatique.



Autant de zones qui seront, avec ce décret, désormais en partie accessibles à la pêche commerciale. L'interdiction est ainsi levée sur de larges secteurs au large des îles et atolls, "pour les navires battant pavillon des Etats-Unis".



Des permis de pêche pourront également être "délivrés à des navires battant pavillon étranger pour qu'ils puissent transporter des poissons pêchés par des pêcheurs américains", est-il ajouté dans le décret.



Dans ce texte, Donald Trump enjoint également à son gouvernement d'"amender ou abroger toutes les réglementations contraignantes qui restreignent la pêche commerciale" dans le sanctuaire.



Depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier, le républicain, ouvertement climatosceptique, s'attaque à de nombreuses normes environnementales et assume mener une politique de dérégulation pour favoriser l'économie.