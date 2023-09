Trump plaide non coupable en Géorgie de tentative de manipulation de l'élection de 2020

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 31/08/2023 - L'ex-président américain Donald Trump a plaidé non coupable de tentative d'inverser illégalement le résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans l'Etat de Géorgie, selon un document judiciaire déposé jeudi.



Il s'agit du quatrième dossier pénal dans lequel est poursuivi le magnat de l'immobilier, favori des primaires républicaines pour reprendre la Maison Blanche à son adversaire de 2020, l'actuel président Joe Biden.



La date de son procès dans cette affaire n'a pas encore été fixée. Mais dans un autre document présenté par son avocat, il a officiellement demandé la dissociation de son dossier de plusieurs des 18 autres prévenus qui ont opté pour un "procès rapide", prévu à partir d'octobre, réclamant davantage de temps pour préparer sa défense.



Criant à l'"ingérence électorale", le magnat de l'immobilier martèle sa volonté que ces procès se tiennent après l'élection présidentielle, prévue en novembre 2024.



Convoqué le 6 septembre pour sa mise en accusation publique en Géorgie, Donald Trump, comme l'ont déjà fait plusieurs autres accusés, a indiqué dans le document judiciaire renoncer à son droit de comparaître devant le juge et ne devrait donc pas se déplacer de nouveau à Atlanta, capitale de l'Etat de Géorgie.



Il avait dû se présenter en personne la semaine dernière dans une prison d'Atlanta le temps d'y être fiché et de se soumettre à une prise de photo d'identité judiciaire, une première pour un ancien président américain.



Déjà trois procès en trois mois



M. Trump et 18 autres personnes, dont son ancien avocat Rudy Giuliani, ont été inculpés le 14 août de tentatives illicites d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020 dans cet Etat clé, remporté par Joe Biden.



La loi sur la délinquance en bande organisée utilisée par la procureure dans ce dossier prévoit des peines de cinq à vingt ans de prison.



Le septuagénaire est en outre accusé à New York de paiements suspects à une ancienne actrice de films X, et par la justice fédérale de pressions électorales lors de la présidentielle de 2020 ainsi que de gestion négligente de documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche.



L'ancien président a plaidé non coupable dans toutes ces affaires. Il attribue systématiquement ses déboires judiciaires à l'administration de Joe Biden, également candidat à sa propre réélection.



Le tempétueux républicain s'apprête en tout cas à vivre une année 2024 hors norme, entre meetings de campagne électorale et procès au pénal, en mars et en mai - un calendrier qui pourrait encore évoluer.



Il s'est insurgé contre la décision lundi de la juge de son procès devant un tribunal fédéral à Washington d'en fixer l'ouverture au 4 mars 2024, la veille du "Super Tuesday", une des plus importantes échéances des primaires républicaines.



Mais plusieurs analystes politiques observent que s'il confirme dans les primaires républicaines l'avance phénoménale dont le créditent les sondages, il pourrait déjà à cette date définitivement assuré sa position de candidat du parti à la présidentielle.



Chaque rebondissement judiciaire lui rapporte d'ailleurs des millions de dollars en dons de campagne, versés par des trumpistes convaincus qu'il est victime d'une cabale politique.

le Vendredi 1 Septembre 2023 à 07:07 | Lu 21 fois