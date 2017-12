Trump "indigne de nettoyer les toilettes" de la bibliothèque Obama, assène USA Today

WASHINGTON - Le journal américain USA Today a éreinté mercredi le président Donald Trump dans un éditorial au ton particulièrement cinglant, affirmant que le républicain n'était même pas digne de nettoyer les toilettes de la bibliothèque présidentielle de Barack Obama ou de cirer les chaussures de George W. Bush.

Seul quotidien national aux Etats-Unis, affichant l'une des plus fortes circulations du pays, USA Today est d'ordinaire connu pour sa couverture généraliste au ton beaucoup plus modéré. Mais un tweet de Donald Trump attaquant une sénatrice démocrate a inspiré cet édito au vitriol.

Sous le titre "Les bassesses de Trump toucheront-elles un jour le fond?", le journal dénonce ce tweet, dans lequel le président affirmait mardi que la sénatrice démocrate Kirsten Gillibrand venait encore récemment le "supplier pour des dons pour sa campagne", ajoutant qu'elle était "prête à tout" pour obtenir ces financements.

"Un président qui traite pratiquement la sénatrice Kirsten Gillibrand de pute n'est même pas digne de nettoyer les toilettes de la bibliothèque présidentielle d'Obama ou de cirer les chaussures de George W. Bush", poursuit USA Today à propos de ses prédécesseurs démocrate et républicain.