

Trump annonce déployer la Garde nationale à Memphis pour lutter contre la criminalité

New York, États-Unis | AFP | vendredi 12/09/2025 - Donald Trump a annoncé vendredi déployer des militaires de la Garde nationale à Memphis, dans le Tennessee (sud), dans le cadre de sa lutte contre la criminalité ciblant des grandes villes démocrates du pays.



"Nous allons à Memphis. Memphis est profondément en difficulté. Le maire est heureux, c'est un maire démocrate. Et le gouverneur du Tennessee est content (...) Nous allons régler ça comme nous l'avons fait à Washington", a déclaré le président américain dans une interview à la chaîne Fox News, en référence à son envoi de troupes et de policiers fédéraux dans la capitale le mois dernier.



Il a précisé que la Garde nationale serait mobilisée ainsi que "l'armée d'active, si nécessaire."



Le républicain de 79 ans a souligné qu'il "préférerait aller à Chicago", la grande ville de l'Illinois, Etat de la région des Grands Lacs dont le gouverneur démocrate est fermement opposé à une telle intervention fédérale.



Il a raconté qu'un syndicaliste du secteur ferroviaire lui avait conseillé d'aller en priorité à Memphis.

