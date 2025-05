Trump affirme que Poutine "est devenu complètement fou"

Tahiti le 25 mai 2025. Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche, à la suite de nouvelles attaques russes sur l'Ukraine, que Vladimir Poutine était "devenu complètement fou", avertissant que toute tentative de conquérir tout le territoire ukrainien mènerait à la "chute" de la Russie.



"J'ai toujours eu de très bonnes relations avec (le président) russe Vladimir Poutine mais quelque chose lui est arrivé. Il est devenu complètement FOU!", a écrit M. Trump sur le réseau social Truth Social.



"J'ai toujours dit qu'il voulait TOUTE l'Ukraine, pas seulement une partie, et peut-être que cela se révèle juste mais s'il le fait, cela mènera à la chute de la Russie!", a-t-il ajouté.



Selon l'armée de l'air ukrainienne, le pays a subi dimanche à l'aube une attaque combinée de 367 projectiles, dont 69 missiles et 298 drones, après d'autres frappes massives la nuit précédente.



Les autorités ukrainiennes ont fait état de 13 morts.



M. Poutine "tue inutilement beaucoup de gens, et je ne parle pas seulement des soldats. Des missiles et des drones sont tirés sur des villes d'Ukraine, sans aucune raison", a dénoncé M. Trump.



Ce dernier a également reproché au président ukrainien Volodymyr Zelensky de "ne pas rendre service à son pays en parlant comme il le fait".



"Tout ce qui sort de sa bouche crée des problèmes", je n'aime pas fait et il ferait mieux d'arrêter", a-t-il averti.



Volodymyr Zelensky a appelé dimanche à faire pression sur la Russie pour la contraindre à cesser ces attaques, estimant que "le silence de l'Amérique et des autres ne font qu'encourager Poutine".



Depuis mi-février, l'administration américaine de Donald Trump multiplie les appels à un cessez-le-feu et s'est rapprochée pour cela de Moscou, sans résultat probant pour l'heure.



Lundi dernier, M. Trump s'était entretenu près de deux heures avec son homologue russe. Il s'était alors montré positif mais avait exclu toute pression supplémentaire sur Moscou.