Trouver une salle en fauteuil roulant, c'est sportif

Peux-tu nous raconter ce qu'il s'est passé quand tu as commencé à chercher une salle de sport ?

"Je viens de rentrer de France et je cherchais un truc pour pouvoir passer le temps, m'entretenir et perdre du poids. Et je ne voulais pas spécialement retourner en centre de rééducation. C'est pour ça que j'ai commencé à chercher une salle de sport, mais ce n'est pas évident. J'habite à Papara, mais la salle de là-bas est à l'étage et l'ascenseur de fonctionne pas. J'ai commencé à demander un peu partout, et j'ai fini par trouver ici. Je suis venu faire un tour et j'ai accroché directement ! Là ça fait trois semaines que j'ai commencé. Ma coach Heinui m'en fait quand même baver, mais je sens que ça me fait du bien. Je me sens vraiment mieux. On voit déjà les résultats, mais je pense que ça sera encore plus positif sur la durée. Et c'est bon pour le moral. Tant que je suis au sport, j'oublie tous les problèmes du quotidien, c'est ma petite échappatoire.



Comment ça fonctionne en pratique pour utiliser les machines en fauteuil ?

"Alors on s'adapte en fonction du handicap. Moi j'ai pris un package coaching, donc j'ai ma coache qui me suit en permanence. Après, comme c'est la première fois qu'ils ont quelqu'un en fauteuil roulant, ils essaient de trouver un programme qui répondra à mes demandes et ils ont vu que ce n'est pas si évident."



Ça fait longtemps que tu es en fauteuil ?

"Là ça va faire cinq ans, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain et on ne sait pas trop pourquoi. Avant, j'allais courir de temps en temps ou faire du vélo, sans être trop sportive. Mais là je vois bien que quand on est en fauteuil roulant, il ne faut vraiment pas se laisser aller. C'est déjà beaucoup plus compliqué au niveau alimentation, on est obligé de se gérer. Quand on y rajoute les médicaments, ce n'est vraiment pas évident. On a vite fait de prendre du poids !"



On voit que tu as dû contacter de nombreuses salles pour en trouver une qui soit adaptée. C'est un problème que tu rencontres souvent dans ton quotidien ?

"Ah oui. Quand il y a de petites adaptations, comme une rampe, ça va. Mais tous les jours c'est un challenge. Pas plus tard que samedi je me suis rendue dans un restaurant de Papara avec une copine, et il se trouve que ce n'est pas du tout accessible. On a galéré avec la copine, mais on a finalement réussi à passer les marches. Donc je suis super contente d'avoir trouvé cette salle."