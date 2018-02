Trophées du sport, il reste une semaine pour voter!

PAPEETE, le 5 février 2017-Les trophées du sport 2018 se poursuivent avec les diffusions chaque jour, dans le JT de Polynésie la 1ère, dans le journal Tahiti Infos, sur les sites web et les pages dédiées de la 1ère et de Tahiti Infos des portraits de tous les lauréats.Découpez votre bulletin dans Tahiti Infos et déposez-le dans les urnes qui se trouvent à l'agence de Tahiti Infos Fenuacom à Fare Ute, au centre-ville de Papaate, à l'agence Air Tahiti Nui, au Fare loto, boutique de la Pacifique des jeux, et dans les stations Shell et Pacific de Tahiti ( SHELL Prince Hinoi, SHELL RDO, PACIFIC Punaauia route des plaines, SHELL Taravao, SHELL Mahina, SHELL Arue)Pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer ou ne se trouvent pas à Tahiti, les bulletins peuvent être envoyés par courrier à BP 40 160 98 713 PapeeteComposez les 7575 par message et envoyez le numéro de votre athlète préféré .Rendez-vous sur la page Facebook de Tahiti Infos , likez la page, et cliquez sur Les trophées du sport 2018 ( colonne de gauche) ou cliquez ici