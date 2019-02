Trophées du sport – « Rame avec ton cœur » : Objectif atteint et ambiance sympathique

Il y avait une ambiance sympathique ce mercredi après-midi à la rue piétonne située entre le Fare Tony et le Centre Vaima. L’événement était encadré par la fédération d’aviron du Pacifique représentée par Matthieu Forge et Cyril Gaudemer, entre autres. Le but du Défi « rame avec ton cœur » ? Ramer le plus de kilomètres possible pour débloquer une cagnotte financière destinée à la Saga, représentée par Henri Cornette de Saint Cyr, présent lui aussi.



Quatre machines Concept 2 étaient installées et proposées gratuitement aux passants. Les représentant des partenaires ont joué le jeu, ainsi on a pu voir à l’œuvre Nathalie Montelle, la rédactrice en chef de Tahiti Infos, Tahia Teikikaine responsable marketing d’Air Tahiti Nui, Gérald Prufer directeur régional de Polynésie la 1e, Noella Tau directrice de Polynésie la 1e Radio, Stella Taaroamea responsable des antennes TV, Tiphaine Gribelin conseillère technique jeunesse et sports……



Les championnes de la discipline Teresa Padovese et Vaihere Doudoute étaient là aussi pour l’occasion. Pas moins de 198 km ont été bouclés, 200 000 xpf sont donc offerts à al Saga par les quatre partenaires principaux des trophées du sport Tahiti Infos, Air Tahiti Nui, Polynésie la 1e et la Pacifique des Jeux. La Saga, rappelons-le, permet aux enfants défavorisés de participer à une semaine de vacances et de découverte autour de la voile.