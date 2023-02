Troisième renvoi en appel pour l'affaire des détournements à l'Équipement de Moorea

Tahiti, le 16 février 2023 – Déjà renvoyé à deux reprises, le procès en appel de l'ex-chef de la subdivision de l'Équipement à Moorea, Michael Vanaa, et de l'ancienne maire déléguée de Pao Pao, Vaiata Friedman, a de nouveau été reporté jeudi en raison d'une “incompatibilité” des magistrats. L'affaire sera jugée le 1er juin.



La cour d'appel a renvoyé, jeudi matin, le procès de l'ex-chef de la subdivision de l'Équipement à Moorea, Michael Vanaa, de l'ancienne maire déléguée de Pao Pao, Vaiata Friedman, ainsi que d’une troisième prévenue, en raison d'une “incompatibilité” des magistrats tel que l'a précisé le président de la cour. C'est le troisième renvoi pour ce vaste dossier de détournements de fonds. En première instance, ils avaient tous les trois été reconnus coupables d'avoir, chacun à leur niveau, détourné 90 millions de Fcfp de fonds publics. Les enquêteurs avaient en effet établi que de faux bons de commandes étaient émis puis transmis à des entrepreneurs qui produisaient de fausses factures qui étaient ensuite payées sur les comptes de leurs sociétés. Selon les éléments recueillis durant l'enquête, Michael Vanaa récupérait ensuite l'argent via des enveloppes de billets ou des avoirs qui lui permettait de se servir au sein des sociétés concernées. Pour ces faits, Michael Vanaa – qui les nie – avait écopé en première instance de quatre ans de prison dont deux avec sursis assortis d'un mandat de dépôt. Vaiata Friedman avait quant à elle été condamnée à un an de sursis et cinq ans d'inéligibilité. Procès renvoyé au 1er juin.