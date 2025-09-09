

Trois touristes étrangers portés disparus aux îles Féroé

Copenhague, Danemark | AFP | jeudi 11/09/2025 - Deux touristes sud-coréennes puis un touriste mexicain ont disparu il y a une semaine aux îles Féroé, territoire autonome danois, à un jour d'intervalle, a annoncé jeudi la police locale, précisant qu'ils avaient chacun été aperçus pour la dernière fois près d'une cascade.



"Des recherches approfondies ont été menées à la fois en mer et sur terre", a-t-elle indiqué à l'AFP.



Soo Jung Park et Soo Yeon Park, toutes deux Sud-coréennes, ont été vues pour la dernière fois le mardi 2 septembre, vers 17h30 (16h30 GMT), sur la principale île de l'archipel.



Les dernières données téléphoniques les situent dans la zone près de Bøsdalafoss, une cascade qui se jette directement dans l'océan, a précisé la police sur Facebook.



Le Mexicain Pedro Enrique Moreno Hentz, 68 ans, a été vu pour la dernière fois dans la matinée le mercredi 3 septembre. Son téléphone a borné la dernière fois près de la cascade vers midi.



Son sac à dos a été retrouvé le lendemain dans une autre île de l'archipel, plus à l'ouest.



"Les recherches sur terre ont été suspendues tard vendredi soir", a dit à l'AFP le chef de la police, Michael Boolsen. "Je dis bien suspendues, car nous continuerons à chercher si nous obtenons de nouvelles pistes".



"Bøsdalafossur n'est en soi pas particulièrement dangereux. Cela dit, il est important de réaliser que le terrain aux Féroé est difficile, avec des falaises abruptes et des chutes soudaines directement dans l'Atlantique", a-t-il remarqué.



Les 2 et 3 septembre 2025, le temps était assez calme et clair dans la région, a souligné le policier.



Ces dernières années, quatre touristes, ont disparu dans la région.

le Vendredi 12 Septembre 2025 à 04:06 | Lu 100 fois





