Trois scénarios pour le SAGE

"Dans ce scénario, on décentralise le développement. On donne leur chance aux archipels en créant pour chacun une capitale. Pour les Tuamotu on a proposé Hao parce que géographiquement, elle se situe au centre des Tuamotu-Gambier […]. Les choses sont encore évolutives. Tubuai pour les Australes, on a proposé Bora Bora pour les Iles-sous-le-vent plutôt que Raiatea, parce qu'à Bora Bora il y a une notoriété particulière et qu'en ce moment il y a la construction de la cité scolaire qui va être un équipement très structurant pour les populations. Tahiti reste importante, mais on a des capacités de relation directe entre chacune de ces capitales. Les habitants des archipels n'auront plus nécessairement à passer par Tahiti pour communiquer et échanger entre eux. "